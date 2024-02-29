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  4. Emekli maaş promosyonunda son saatler! Emekliler Derneği’nden bankalara çağrı: Kamuda 5 bin lira özelde 15 bin lira (İşte en yüksek promosyon veren bankalar)

Emekli maaş promosyonunda son saatler! Emekliler Derneği’nden bankalara çağrı: Kamuda 5 bin lira özelde 15 bin lira (İşte en yüksek promosyon veren bankalar)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.02.2024 11:14
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Emekli maaşlarına yapılan zamlardan umduğunu bulamayanlar bankaların emekli maaş promosyonlarına yönelmişti. Emekli promosyonları 15 bin liraya kadar yükseldi. Ancak yüksek promosyon ödemesi yapan bazı bankalar için son başvuru tarihi 29 Şubat, yani bugün. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor? En yüksek promosyon ödemeleri ne kadar?

Emekli maaşı zammı yüzde 49,25 olmuş, en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL’ye yükseltilmişti. Rakamlar yeterli bulunmazken emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli maaşı promosyonları yükseldi. Bankalar emekli promosyonunda yarışa girdi, rakam 15 bin TL’yi gördü. Şubat ayı promosyon kampanyaları ise bugün sona eriyor. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte tüm detaylar...

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EMEKLİLER DERNEĞİNDEN PROMOSYON ÇAĞRISI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarındaki artışlara karşın bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamlarının yerinde saydığını belirterek, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların promosyon rakamlarını yükseltmesini istedi.

Emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını söyledi.

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"KAMU BANKALARI ÜÇ YIL İÇİN 5 BİN LİRA VERİYOR"

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucu olduklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Emeklilerin promosyon rakamı, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor. Bu protokoldeki rakamlar asgari promosyon rakamlarını içeriyor. Kamu bankaları bu konuda cimri davranıp bu protokoldeki asgari tutarları verirken, özel bankalar kısmen de olsa bir rekabet içerisinde olup, daha yüksek promosyon rakamları veriyor. Bugün itibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına üç yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya kadar yükseltebiliyor."

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"MEVCUT RAKAM, EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ YÜZDE 1,3'Ü"

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu anımsatan Ergün, şunları söyledi:
"Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin lira, üç yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının üç yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında üç yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1,3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Emekli maaşları artıyor ama bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamları adeta yerinde sayıyor. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli."

Ergün, bankaların yüksek karlılık rakamlarına rağmen emeklilere karşı cimri davranmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl, Türkiye'nin en büyük 10 bankası 506,8 milyar lira net dönem karı elde etti. Bu bankaların toplam karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 40,4 artış gösterdi. Böyle bir tabloda, emeklilerin düşük promosyon rakamlarına mahkum bırakılması kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİFLERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN KARARLI DAVRANACAĞIZ"

Emeklilerin, SGK ile bankalar arasındaki promosyon protokollerinin tarafı olmak istediklerini vurgulayan Ergün, şöyle devam etti:

"Emeklilere banka promosyonu hakkının mimarı olan TÜED, SGK ve bankalarla birlikte promosyon rakamını belirlemek, imzalanacak protokolün tarafı olmak istiyor. Emeklilerin en büyük sivil toplum örgütü olarak, bu en doğal hakkımız. Yıllarca verdiğimiz mücadele sonucu elde ettiğimiz banka promosyonlarımızı, enflasyon canavarı ve bankaların pula döndürmesine müsaade etmeyeceğiz. Bankalar, taleplerimiz doğrultusunda promosyon rakamlarını artırmazsa üzerinde çalıştığımız alternatifleri hayata geçirmek için daha istekli ve kararlı davranacağız."

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BANKA DEĞİŞTİRMEK İÇİN HANGİ ŞART ARANIYOR?

3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. 3 yılı dolan emekliler yeni promosyon alma hakkına sahip oluyorlar. Bu noktada mevcut bankayla görüşüp yeni rakam üzerinden promosyon alınabiliyor.

Emekliler süre dolmadan da banka değiştirebiliyor. Eğer kredi kullanılmadıysa kalan sürenin promosyonu iade edip ayrılma ve cayma hakkı kullanılabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimler banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.


Anlık Borsa

BANKA BANKA ŞUBAT AYI PROMOSYON KAMPANYALARI

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.


Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"

DENİZBANK

DENİZBANK

"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."


FİBABANKA

FİBABANKA

Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.

ŞEKERBANK

ŞEKERBANK

"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"

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emekli promosyon
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