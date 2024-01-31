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Emekli maaş zammında yeni iddia! Canlı yayında en düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.01.2024 09:24 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli ek zamda son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Emeklilerin beklediği ek zam Meclis'ten geçti, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatacak. Maaşlar hesaba yatmadan emekliler için yeni bir zam iddiası daha ortaya atıldı. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, canlı yayında en düşük emekli maaşı için rakam verdi, 15 Mart'ı işaret etti.

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar Resmi Gazete'de yayımlanmadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının açlık sınırının iki lira üstünde olacağını söyledi, zam için 15 Mart tarihini verdi.

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Türk-İş'in Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 15 bin 048 TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin 019 TL'ye yükseldi.

Oğuz Sözcü TV'de katıldığı yayında, Açlık sınırı 15 bin 48 rakamına dikkati çekti.

BOTAŞ'ın şubat ayında doğal gaz zammı yapılmayacağı haberine de Oğuz, "1 Nisan şakasına hazır olsun. Barajlanmış bu zamlar üstümüze seçimden kapaklar açıklacak" yorumunu yaptı.

Oğuz, "15 bin 48 lirayı önümüzdeki ay Türk -İş üzerine de yüzde 5-10 koyacaksa, asgari ücrete biraz daha yaklaşacak." dedi.

Oğuz şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ihtimalle martın 15'inde filan hükümet, emekli oy verebiliyor ya, en düşük emekli maaşını açlık sınırın 2 lira üstüne taşıyacak. 16 bin 550 edecek büyük ihtimalle."

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