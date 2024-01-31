Emekli maaş zammında yeni iddia! Canlı yayında en düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar Resmi Gazete'de yayımlanmadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının açlık sınırının iki lira üstünde olacağını söyledi, zam için 15 Mart tarihini verdi.



