FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaş zammında yeni iddia! Canlı yayında seçimleri hatırlattı, tarih verdi! "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!"

Emekli maaş zammında yeni iddia! Canlı yayında seçimleri hatırlattı, tarih verdi! "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.01.2024 09:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam Meclis'ten geçti, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından maaşlara yansıması bekleniyor. Emekliler ek zamma kavuşmadan yeni bir ek zam geleceği iddiaları da devam ediyor. Karar Gazetesi Yazarı İbrahim Kahveci, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un yeni ek zam iddiasını hatırlatarak, seçim öncesini işaret etti. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" dedi.

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlı maaşlar hesaplara yansımadan seçim öncesi kulisler yeniden hareketlendi. Seçim öncesi emeklilere seyyanen bir zam daha geleceği iddiaları gündeme geldi. Halk TV canlı yayınına katılan gazeteci İbrahim Kahveci konuşmasında SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamasına değindi. Kahveci, "Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!" diye konuştu.

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı! SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

Keşfet

"Mart ayında herkese 4 bin TL zam yapılacak!"

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Kahveci, "Merkez Bankası bugün yüzde 45 faizi stop edeceğini ima etti. Yani yüzde 45'te bırakacağını ima etti. Ocak ve şubat ayı enflasyonu geldiği zaman muhtemelen yüzde 80'lere yaklaşan resmi enflasyon, hissedilen enflasyonu sormuyorum, gerçek enflasyonu size bırakıyorum" ifadesini kullandı. Kahveci şunları kaydetti:

"Bunun anlamı şu Merkez Bankası seçime kadar yumuşak faizle gidecek. Faizin oranı, tek oranı hiçbir şey ifade etmez. Mesela Arjantin'de 45 faiz 0 faiz demektir neredeyse ama ABD'de yüzde 45 faiz felaket. Niye enflasyonla orantılarsınız. Faiz enflasyona bağlıdır. Ortalama enflasyon yüzde 55-60 olacak yıl sonu enflasyonu resmi hedeflere göre yüzde 36 olacak. Bugün itibariyle söylüyorum yıl sonu enflasyonu tutmaz."

"Sebebi şu: Bütçe harcamalarının seçime kadar çok açık olacağı belli. Emeklilere yüzde 37'ydi, önce 5 puan eklendi, sonra 49.25'e çıktı zam"

"Hatırlarsanız 2023 Mayıs seçimlerinden önce dolar kuru 20 liranın altında uzun süre durmuş ama seçimden sonra aniden bilinçli bir programlı bir şekilde 26-27'lere çıkarılmış. Yüzde 30'luk enflasyonla verilen zamlar geri alınmıştır."

"Geçen gün Özgür Erdursun da bir kanalda bahsetti, muhtemelen emeklilere yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen,herkese 4 bin. Herkese 4 bin dediğim zaman şöyle düşünün, 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 40 zam olmuş oluyor, 40 bin lira emekli maaşı olana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 10. Seyyanen rakam mutlak rakamdır. Bunları da verecekler muhtemelen, seçimi almak durumundalar. Bu harcamalar seçim sonrası verilen zamlar enflasyon olarak geri alınmak zorunda."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası bütçe ek zam emekli Zam farkı ne zaman yatacak
En Çok Okunan Haberler
Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.