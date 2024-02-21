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Emekli maaşı arttı, bankaların yarışı kızıştı! Promosyonlara 'Şubat' ayarı: İşte en yüksek promosyon tutarı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
21.02.2024 22:23 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşında yaşanan artış sonrası bankalar harekete geçti. Emekliye verilen promosyon miktarına 'Şubat' ayarı geldi. En yüksek promosyon miktarı belli olurken bankalar bir de otomatik fatura ödeme talimatı verilmesini istiyor. Süresi dolmadan yeni promosyon miktarından yararlanmak isteyenler ise promosyonun kalan tutarını ödeyip yeni bankasıyla sözleşme yapabiliyor.

Bankaların promosyon yarışı emeklinin radarında... En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar da düğmeye bastı. Bakın en yüksek promosyon tutarı ne kadara çıktı.


Anlık Borsa

BANKALAR DÜĞMEYE BASTI

BANKALAR DÜĞMEYE BASTI

Yüzde 49,25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması sonrasında bankalar düğmeye bastı.

PROMOSYONLARA 'ŞUBAT' AYARI

PROMOSYONLARA 'ŞUBAT' AYARI

Yaşanan artışla birlikte bankaların promosyon yarışı da kızıştı. Promosyonlara 'Şubat' ayarı geldi.

İŞTE EN YÜKSEK MİKTAR

İŞTE EN YÜKSEK MİKTAR

Bankaların verdiği en yüksek promosyon miktarı 15 bin TL'ye çıktı.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI ŞARTI

OTOMATİK ÖDEME TALİMATI ŞARTI

15 bin TL promosyon veren banka, maaşını taşıma sözünün yanı sıra emekliden bir de otomatik fatura ödeme talimatı vermesini istiyor.

Show Haber'in haberine göre 3 yıllık süre dolmadan başka bir bankaya geçip daha yüksek bir promosyon almak isteyen emekliler ise daha önceki bankadan aldığı promosyonun kalan tutarını ödeyip yeni bankasıyla sözleşme yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Promosyon banka
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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