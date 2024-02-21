Emekli maaşı arttı, bankaların yarışı kızıştı! Promosyonlara 'Şubat' ayarı: İşte en yüksek promosyon tutarı

Bankaların promosyon yarışı emeklinin radarında... En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasıyla daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar da düğmeye bastı. Bakın en yüksek promosyon tutarı ne kadara çıktı.
Yüzde 49,25'lik zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması sonrasında bankalar düğmeye bastı.
Yaşanan artışla birlikte bankaların promosyon yarışı da kızıştı. Promosyonlara 'Şubat' ayarı geldi.
Bankaların verdiği en yüksek promosyon miktarı 15 bin TL'ye çıktı.
15 bin TL promosyon veren banka, maaşını taşıma sözünün yanı sıra emekliden bir de otomatik fatura ödeme talimatı vermesini istiyor.
Show Haber'in haberine göre 3 yıllık süre dolmadan başka bir bankaya geçip daha yüksek bir promosyon almak isteyen emekliler ise daha önceki bankadan aldığı promosyonun kalan tutarını ödeyip yeni bankasıyla sözleşme yapabiliyor.