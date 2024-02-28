Emekli maaşı hesaplarken gözden kaçan ayrıntı! Bu hatayı yapmayın

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam yapılırken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Zam artışlarının belli olmasının ardından SGK tarafından yeni veriler de sistem yüklenmeye başladı. Vatandaşlar sistem üzerinden ne kadar maaş alacaklarını hesaplıyor. Emeklilik şartlarını tamamladığını düşünerek yapılan hesaplamalardaki küçük hatalar ise beklenmeyen hesapları ortaya çıkarıyor.
SGK tarafından uygulamaya konan hesaplama ekranından emekli olduktan sonra alınacak maaşlar hesaplanabiliyor.
e-Devlet'te maaş hesaplamak için SSK'lılar '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama', esnaflık yapanlar yani Bağ-Kur'lular ise '4B Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek.
Haber7'de yer alan habere göre, hesaplama ekranına giden sigortalılar, olduğu günün şartlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Daha sonraki tarihte girdiğiniz de o tarihteki şartlar ortaya çıkıyor. Emekli olduğunuz gün ise o tarihteki şartlara göre hesap yapılıyor. Öte yandan Şubat ayında yaptığınız sorgulamada 2023 yılında yapılan zamlara yer verilmiyor. Bunun sebebi ise siz 2024 yılında emekli olma planlamasına bakıyorsunuz.
Burada 2023 yılında çıkan rakama yüzde 49.25 eklemek hatalı hesaba yol açıyor. 2023 yılında çıkan rakamdan o yıla ait güncellemeleri çıkartmak gerekiyor.
Aralık ayında bu sistemde maaşınızı hesaplattığınızda maaşınıza 2023 yılında yapılan artışlar eklenerek bir rakam karşınıza çıkıyordu yılın değişmesiyle birlikte Şubat ayında sorguladığınızda bu kez 2024'de yapılan Ocak zammı hesaba katılmış oluyor.