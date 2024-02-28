Emekli maaşı hesaplarken gözden kaçan ayrıntı! Bu hatayı yapmayın

Hesaplama kısmında en çok yapılan hatalar

Haber7'de yer alan habere göre, hesaplama ekranına giden sigortalılar, olduğu günün şartlarına göre bir hesaplama yapılıyor. Daha sonraki tarihte girdiğiniz de o tarihteki şartlar ortaya çıkıyor. Emekli olduğunuz gün ise o tarihteki şartlara göre hesap yapılıyor. Öte yandan Şubat ayında yaptığınız sorgulamada 2023 yılında yapılan zamlara yer verilmiyor. Bunun sebebi ise siz 2024 yılında emekli olma planlamasına bakıyorsunuz.