Emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti mi, ek zamlar ne zaman ödenecek?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilere verilen zam oranı belli oldu. Memur ve SSK- Bağkur emeklilerinin zam oranında makas açılınca ek zam çalışması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından SSK ve Bağkur emeklilerine ilave yüzde 5 zam yapılacağını söyledi. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Emeklilerin ek zammı ne zaman ödenecek, Meclis'ten geçti mi?

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

