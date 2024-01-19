Emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti mi, ek zamlar ne zaman ödenecek?

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilere verilen zam oranı belli oldu. Memur ve SSK- Bağkur emeklilerinin zam oranında makas açılınca ek zam çalışması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından SSK ve Bağkur emeklilerine ilave yüzde 5 zam yapılacağını söyledi. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Emeklilerin ek zammı ne zaman ödenecek, Meclis'ten geçti mi?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış oranına, ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere yüzde 5 ilave edilecek. Böylece artış oranı yüzde 42,57 olarak uygulanacak.
Yasa teklifinin gelecek hafta salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaştırılması planlanıyor. Enflasyon oranındaki yüzde 37.5 artış üzerinden aylıklarını alan emeklilere 5 puanlık fark ödemesi kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak.
Emekliye ek zam Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Düzenlemenin 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.