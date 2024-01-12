Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti! Erdoğan’a sunulacak! İşte milyonlarca emeklinin beklediği haberin detayları…

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü açıklanacak ek zam oranında. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur ve işçi emeklisinin zam oranlarında makas açıldı, iki bakanlık ek zam için çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda yürüttüğü çalışma gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

