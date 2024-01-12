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Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti! Erdoğan’a sunulacak! İşte milyonlarca emeklinin beklediği haberin detayları…

12.01.2024 11:41 | Son Güncelleme:
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Emekli zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam için bekliyor. "2024 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisin ek zam yapılacak mı? Emekliye ek zam oranı ne kadar?" sorularına yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları ek zam için çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, çalışma Meclis'e gelmesinin ardından maaşlara yansıtılacak.

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü açıklanacak ek zam oranında. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur ve işçi emeklisinin zam oranlarında makas açıldı, iki bakanlık ek zam için çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın koordinasyonunda yürüttüğü çalışma gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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Hükümet, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

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