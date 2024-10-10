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Emekli maaşında ‘seyyanen zam’ ve ‘3 ikramiye’ tartışması! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözünü hatırlattı: En düşük emekli aylığı 25 bin lira olurdu

10.10.2024 08:50
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2025 yılı emekli maaşı zam oranın belli olmasına artık aylar değil günler kaldı. Emekli maaş zammının bu yıl da açıklanan enflasyon oranlarının biraz üstünde gelmesi beklenirken milyonların gözü maaşlarda yapılacak düzenlemeye çevrildi. Peki emekli maaşlarına seyyanen bir artış yapılacak mı? 5 bin liralık emekli ikramiyeleri 10 bin lira olacak mı? 29 Ekim’de ödenen ikramiye bu yıl da ödenecek mi? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tek tek anlattı…

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranının açıklanmasına günler kala milyonlarca emeklinin aklında seyyanen zam ve intibak yasası hakkındaki tartışmalar var. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla emeklilere bir kereye mahsus 5 bin liralık üçüncü bir ikramiye ödemesi daha yapılmıştı. Yüksek enflasyon ve emeklilerin alım gücünün iyice gerilemesi nedeniyle bu yıl da emekli maaşlarına seyyanen bir artış ya da üçüncü bir ikramiye ödemesi tartışmaları yeniden gündeme geldi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da konu ile ilgili TV100’de katıldığı bir programda emekli maaşı zammı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Erdursun’un milyonlarca emekliyi ilgilendiren o açıklamasının detayları:

“Milyonlarca kişi 12 bin 500 lira olan tamamlanan aylığı almak zorunda. Yaklaşık 5 milyon kişi bu durumda hatta dul ve yetimler 12 bin 500 liranın da altında aylık alırlar. Türkiye'de ortalama emekli aylığı da 15 bin liradır. Emekli olduktan sonra 20 bin lira alan da var. 30 bin lira alan da var, 50 bin lira alan da var ama yüksek aylık alanların oranı çok az, ortalama emekli aylığı 15 bin lira. Yaklaşık 5 milyon kişi ise 12 bin 500 lira ve altındaki aylığı alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ‘SEYYANEN ZAM’ SÖZÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ‘SEYYANEN ZAM’ SÖZÜ

Bu nedenle emekli aylıklarına bir iyileştirme yapılmasıyla ilgili sürekli bir beklenti var. İşte emekli aylıklarına seyyanen bir artış yapılacak mı? İntibak yapılacak mı geçen yıl Temmuz ayında memurlara 8 bin 77 lira seyyanen bir artış yapılmıştı şu anki değeri 12 bin lira civarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından şöyle bir paylaşım gelmişti o dönemde ‘emeklilere de aynı oranda seyyanen artış yapacağız’ diye ancak emeklilere seyyanen bir artış yapılmadı. Aynı oranda seyyanen artış yapılmış olsaydı şu anda en düşük emekli aylığı 25 bin lira civarında olurdu.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Bu seyyanen artış gelmedi sadece memurlara geldi, memur emeklisine de gelmedi. SSK, Bağkur emeklisine de gelmedi. Bu nedenle de seyyanen artış intibak beklentisi çok fazla. Tabii ki geçen yıl emeklilere 29 Ekim'de tek seferlik 5 bin liralık bir ikramiye verilmişti. Emekli aylıklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığı için bu beklentiler devam ediyor.

EMEKLİYE 3. İKRAMİYE VERİLİR Mİ? EMEKLİ İKRAMİYESİ 10 BİN LİRA OLACAK MI?

EMEKLİYE 3. İKRAMİYE VERİLİR Mİ? EMEKLİ İKRAMİYESİ 10 BİN LİRA OLACAK MI?

Yani bu yılda 5 bin lira bir bayram ikramiyesi verilir mi? diye çok soruluyor. 5 bin lira hatta 5 bin liranın da güncellenmiş haliyle işte bir 10 bin lira verilir mi tek seferlik böyle bir beklenti içinde olanların sayısı bir hayli fazla. Çünkü geçen yıl verildi. İnsanlar geçen yıl bayram ikramiyesi verildiyse bu yıl da verilir diye düşünüyorlar ama işte 100.yıl ikramiyesi adı altında verildi Bu nedenle bu yıl büyük ihtimalle bu konu konuşulmuyor hükümet yetkilileri tarafından ama şimdi meclis açıldı bilmiyorum muhalefet bu konuyla ilgili bir kanun teklifi bir öneri sunar mı beklenti var ama hükümet bu konuyu konuşmuyor.

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emekli maaşı Zam haberler 29 ekim emekli ikramiye seyyanen zam
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