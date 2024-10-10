Emekli maaşında ‘seyyanen zam’ ve ‘3 ikramiye’ tartışması! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözünü hatırlattı: En düşük emekli aylığı 25 bin lira olurdu

EMEKLİYE 3. İKRAMİYE VERİLİR Mİ? EMEKLİ İKRAMİYESİ 10 BİN LİRA OLACAK MI?

Yani bu yılda 5 bin lira bir bayram ikramiyesi verilir mi? diye çok soruluyor. 5 bin lira hatta 5 bin liranın da güncellenmiş haliyle işte bir 10 bin lira verilir mi tek seferlik böyle bir beklenti içinde olanların sayısı bir hayli fazla. Çünkü geçen yıl verildi. İnsanlar geçen yıl bayram ikramiyesi verildiyse bu yıl da verilir diye düşünüyorlar ama işte 100.yıl ikramiyesi adı altında verildi Bu nedenle bu yıl büyük ihtimalle bu konu konuşulmuyor hükümet yetkilileri tarafından ama şimdi meclis açıldı bilmiyorum muhalefet bu konuyla ilgili bir kanun teklifi bir öneri sunar mı beklenti var ama hükümet bu konuyu konuşmuyor.