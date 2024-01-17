Emekli maaşının neden 10 bin lira olduğunu anlatıp canlı yayında oy hesabı yaptı: 'Bu bir seçim mühendisliği'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin olarak, "Şöyle bir gerçeklik var. Gidin Anadolu'ya, Yozgat'ın herhangi bir köyünde 10 bin TL alırsanız çok rahat yaşarsınız. Ya da Erzurum'un herhangi bir köyünde... Böyle bir gerçeklik de var. Bütün hesaplarını onun üzerine kuruyorlar." dedi.



