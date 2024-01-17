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Emekli maaşının neden 10 bin lira olduğunu anlatıp canlı yayında oy hesabı yaptı: 'Bu bir seçim mühendisliği'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 17:01 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca emeklinin beklediği ek zam oranını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin olarak, "Bu bir seçim mühendisliği" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına ilişkin olarak, "Şöyle bir gerçeklik var. Gidin Anadolu'ya, Yozgat'ın herhangi bir köyünde 10 bin TL alırsanız çok rahat yaşarsınız. Ya da Erzurum'un herhangi bir köyünde... Böyle bir gerçeklik de var. Bütün hesaplarını onun üzerine kuruyorlar." dedi.

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Sözcü TV yayınına katılan Deniz Zeyrek emekli zamlarına ilişkin şunları kaydetti: Bir nasıl iktidar oluyoruz diyorlar. İstanbul'da birinci parti olabiliyor mu? Ya da Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı yarışında birinci olabiliyor mu? Olamıyor ama bu saydığım illerde olabiliyor. Konya'da, Erzurum'da, Yozgat'ta, Bayburt'ta oluyor. Bayburt'a gidin, birine 10 bin lira verin rahat yaşar yani.

"Megakentlerde denklem biraz daha değişmiyor mu?" sorusuna Zeyrek şu yanıtı verdi: "Orada da İyi Parti'ye, DEM Parti'ye güveniyor. Diyor ki işte ben MHP ile ittifak yaptım. Biz iki partinin oyu bir kişiye gidecek ama onlar ayrı ayrı adaylar çıkaracaklar. Onlar beni geçse bile parti olarak bizim MHP ile ittifak oyumuz onları geçer diyor."

"İstanbul'u düşünsenize, AK Parti ile MHP ortak aday çıkaracak, Ekrem İmamoğlu tek başına girecek. Bunun rahatlığını hissediyor. İmamoğlu yüzde 38 alsa, AK Parti adayı 30 alsa, MHP 10 alsa AK Parti +MHP İmamoğlu'nun önüne geçecek. Orada da bir güven oluşturmuş, konfor alanı oluşturmuş kendine."

"Muhalefeti birbirine düşürerek, muhalefeti sürekli kendi içinde kavga ettirerek... Bu bir seçim mühendisliği. Artık insanların oy kullanma akılla izah edilecek şeylerde değil. Sosyal medyada görüyoruz sokak röportajlarını..."

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