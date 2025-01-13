Emekli maaşları belli oldu! Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel ödemeler

2025 yılının ilk yarısının emekli maaşları belli oldu. Buna göre memur emeklileri yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam alırken en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira oldu. Milyonlar emekli maaşlarının ne kadar olduğunu öğrendikten sonra bankaların verdikleri promosyonları araştırmaya başladı.
Bankalar sadece promosyon vermekle kalmıyor aynı zamanda başka avantajlarda sunarken emekliler bankaların sundukları avantajları merak etmeye başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İşte promosyonlarını güncelleyen bankalar...
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Garanti Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 – 31 Ocak 2025. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor
Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 – 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Halkbank İnternet Şube’de Başvuru menüsünde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Halkbank promosyon tutarları şu şekilde;
10.000 TL – 14.999,99 TL: 8000 TL,
15.000 TL – 19.999,99 TL: 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri: 12 bin TL
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