FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşları belli oldu! Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel ödemeler

Emekli maaşları belli oldu! Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel ödemeler

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 08:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler maaşlarına gelen zam oranını öğrendikten sonra bankaların verdikleri promosyonları merak etmeye başladı. Bankaların müşteri kazanmak için adeta yarışa girdiği promosyon ücretlerinde hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği araştırılıyor. Peki, bankaların promosyon miktarları ne kadar? Promosyon alabilmek için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Promosyon miktarları dışında bankaların sunduğu başka avantajlar var mı? İşte detaylar...

2025 yılının ilk yarısının emekli maaşları belli oldu. Buna göre memur emeklileri yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam alırken en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira oldu. Milyonlar emekli maaşlarının ne kadar olduğunu öğrendikten sonra bankaların verdikleri promosyonları araştırmaya başladı.

Hissenet

Bankalar sadece promosyon vermekle kalmıyor aynı zamanda başka avantajlarda sunarken emekliler bankaların sundukları avantajları merak etmeye başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İşte promosyonlarını güncelleyen bankalar...

AKBANK

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Garanti Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 – 31 Ocak 2025. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 – 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

HALK BANK

HALK BANK

Halkbank İnternet Şube’de Başvuru menüsünde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Halkbank promosyon tutarları şu şekilde;

10.000 TL – 14.999,99 TL: 8000 TL,

15.000 TL – 19.999,99 TL: 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri: 12 bin TL

Anahtar Kelimeler:
banka emekli promosyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

Çok sayıda gözaltı kararı: Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

81 ilde başlayacak! Bedel iade olup biriktikçe hesaplara gönderiliyor

Kabinede büyük değişim gündemde!

Kabinede büyük değişim gündemde!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler!

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Tarih vererek hurda teşvikini açıkladı

Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar müşterilerine ne kadar promosyon veriyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.