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Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar

Son dönemde bakıcı ücretlerinin asgari ücreti adeta 3'e katlamasıyla pek çok kişinin ya gelirinin önemli bir kısmını bakıma ayırdığı ya da çalışmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar
Hande Dağ

Yüksek bakıcı ücretleri son dönemde gündem olmaya devam ederken fahiş fiyatlar vatandaşları iki seçenek arasında bırakıyor. TÜİK tarafından yapılan 2025 yılı İş ve Aile Yaşamının Uyumu araştırmasına göre 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1’i düzenli bakım sorumluluğu taşıyor. Bu oran yaklaşık 25 milyon 484 bin kişi anlamına geliyor. Yani çalışma çağındaki her 10 kişiden 4’ünden fazlası işinin yanı sıra bir başkasının bakımını da üstleniyor. Araştırma, 15 yaş altındaki çocuk ve torunların yanı sıra hasta, engelli ya da bakıma muhtaç yetişkinlere yönelik düzenli desteği de kapsarken bakı sorumluluğu olanların oranı kadınlarda yüzde 45,6, erkeklerde yüzde 40,6 olarak ölçüldü. İşte bu noktada bakım sorumluluğu çalışma hayatına da etki ediyor.

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar 1

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; istihdamda olup bakım görevi üstlenenlerin yüzde 70,1’i herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtirken 4 milyon 303 bin kişi iş ve bakım sorumluluğunu beraber yürütmekte zorlandığını belirtti. Zorluk yaşayanların yüzde 38,4’ünün uzun çalışma saatlerini, yüzde 26,9’unun işin yorucu ya da zahmetli olmasını, yüzde 8,9’unun da ev ile iş arasındaki ulaşımın uzun sürmesini gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar 2

536 BİN KADIN İŞİNİ BIRAKTI

Bakım sorumluluğunun özellikle bazı kadınlar için iş hayatında ayrılmaya vardığı belirtildi. TÜİK'in 2026 ilk çeyrek iş gücü verilerinden yapılan derlemeye göre; iş gücüne dâhil olmayan kadınların 536 bininin çocuk veya yetişkin bakımı nedeniyle son işinden ayrıldığı kaydedildi. Böylece bakım yükünün, ücretli çalışma hayatından ayrılma nedenlerinden biri hâline geldiği vurgulandı.

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar 3

BAKIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bakım ücretleri ve maaşlar arasındaki fark da dikkat çekiyor. İstanbul'da 2026 piyasasında tam zamanlı gündüzlü çocuk bakıcısı ücretlerinin aylık 35 bin TL ile 50 bin TL arasında, yatılı bakıcı ücretlerinin de 45 bin TL ile 60 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

Yaşlı bakımında ise rakamlar biraz daha yükseliyor. Gündüzlü hizmetin 45 bin TL ile 65 bin TL, yatılı bakımın da 60 bin TL ile 80 bin TL arasında olduğu aktarıldı. Söz konusu rakamlar tek maaşla geçinen aileler için ciddi yük oluştururken bu tabloya göre bakım hizmetinin bedelinin bazen aile bireylerinden birinin aylık gelirini aştığı vurgulandı. Dolayısıyla bu durumda aileden bir kişi işini bırakıp bakım sorumluluğunu üstlenebiliyor.

Asgari ücretin 3 katı oldu: Maaşı aşınca işten ayrılmaya başladılar 4

TÜİK araştırmasına göre; istihdamda olup çocuk bakım sorumluluğu taşıyanların yüzde 83’ünün profesyonel bakım hizmeti kullanmadığı, hizmet almayanların yüzde 17,6’sının buna yüksek maliyeti gerekçe gösterdiği aktarıldı. Yetişkin bakımında ise profesyonel hizmet kullanmayanların oranının yüzde 79,3 olduğu kaydedilirken bu grupta yüksek maliyetin payının yüzde 17,9, erişilebilir mesafede hizmet veya boş kontenjan bulunmamasının payının da yüzde 5,3 olduğu belirtildi. Çocuk bakımında profesyonel hizmet kullanmayan çalışanların yüzde 50,8’inin bakım işini kendisinin veya eşinin yürüttüğünü belirttiği aktarıldı. Dolayısıyla profesyonel hizmetin yerini çoğu zaman aile içindeki ücretsiz emeğin aldığı işaret edildi.

Öte yandan benzeri durumun dünyada da yaşandığı, gelişmiş ekonomilerde de büyük bakım sorunu olduğu vurgulandı. Bakım ihtiyacını artıran en önemli gelişmelerden biri olarak ise nüfusun yaşlanması gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakıcı maaş bakım ücret
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