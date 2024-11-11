Emekli, memur, asgari ücretli... Milyonlar ocak ayını bekliyor! Tablo tamamen değişti! İşte Ocak ayında cebinize girecek maaş

İlk dört ayda oluşan yüzde 7.99 oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, maaşlar şu şekilde olacak:

En düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş şu ana kadar oluşan oranla 42 bin 338 liraya ulaşacak.

En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek.