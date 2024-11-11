Emekli, memur, asgari ücretli... Milyonlar ocak ayını bekliyor! Tablo tamamen değişti! İşte Ocak ayında cebinize girecek maaş

Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kere zam alıyorlar. SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyorken memur ve memur emeklileri ayrıca toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor.
7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılırken, 2025'in ilk altı ayında ise yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam gerçekleştirilecek. Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
4 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber memurların maaşına yansıyacak olan enflasyon farkı yüzde 1,87 olarak netleşti. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam oranı da eklenince edilince toplam yüzde 7.99 kümülatif zam olacak.
Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 2,5 olarak açıklanırsa bu yılın ikinci yarısında enflasyon tahmini yüzde 16.55 olacak. Memur ve memur emeklileri böyle bir durumda yılbaşında en fazla 7,03 oranında enflasyon farkı alacak. Böylece alacakları zam oranı da yüzde 13.46 civarında artış gösterecek.
En düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş şu ana kadar oluşan oranla 42 bin 338 liraya ulaşacak.
En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek.
Ancak Kasım (yüzde 2,5) ve Aralık (yüzde 2,5) ayı enflasyon oranlarının eklenmesiyle birlikte yılbaşında en düşük memur maaşının 44 bin 481 TL'ye en düşük memur emeklisi aylığının da 19 bin 955 TL'ye çıkması bekleniyor.