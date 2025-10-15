Emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı promosyon tutarları için bankalar yarışa girdi: 32 bin TL'ye kadar çıktı

Emekli promosyon Ekim 2025 itibarıyla ne kadara çıktı? Bankalar emekli promosyonu için yarışa girdi, rekabet kızıştı. Zamlı emekli maaşı alan milyonlarca emekli için promosyonlar büyük önem taşıyor. Bankalar promosyon kampanyalarını güncelliyor. Kampanyalar ve emekli promosyon ücretleri bankadan bankaya değişirken son güncel rakamlar da ortaya çıktı. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...
Temmuz ayında emekli maaşı zammının belli olmasıyla beraber bankalar tarafından emeklilere sunulan emekli promosyon ücretleri de değişiklik gösterdi. Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de kızıştırdı. Bankalar dönem dönem promosyon ücretlerinde artışa gidebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar yükseldi.
Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.
Ekim ayında en cömert teklif, ek koşullarla birlikte 32 bin TL'ye ulaşan Albaraka'dan geldi. Banka, 2-31 Ekim 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, 25 bin TL'ye varan temel promosyona ek olarak 7 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı sunuyor. Bu ödüller; 2 otomatik fatura talimatı, bankaya yeni emekli müşterisi yönlendirme ve kredi kartı harcama hedefleriyle kazanılabiliyor.
Yapı Kredi: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.
Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
