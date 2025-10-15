FİNANS

Emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı promosyon tutarları için bankalar yarışa girdi: 32 bin TL'ye kadar çıktı

Son dakika haberi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Emekliler banka emekli promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Vatandaşı kendi bünyelerine katmak isteyen bankalar da yarışa girdi. Güncel ödemeler belli oldu. Peki banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, QNB, İş Bankası, Akbank, banka banka güncel rakamlar...

Cansu Akalp

Emekli promosyon Ekim 2025 itibarıyla ne kadara çıktı? Bankalar emekli promosyonu için yarışa girdi, rekabet kızıştı. Zamlı emekli maaşı alan milyonlarca emekli için promosyonlar büyük önem taşıyor. Bankalar promosyon kampanyalarını güncelliyor. Kampanyalar ve emekli promosyon ücretleri bankadan bankaya değişirken son güncel rakamlar da ortaya çıktı. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Temmuz ayında emekli maaşı zammının belli olmasıyla beraber bankalar tarafından emeklilere sunulan emekli promosyon ücretleri de değişiklik gösterdi. Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de kızıştırdı. Bankalar dönem dönem promosyon ücretlerinde artışa gidebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar yükseldi.

3 YIL KALMA TAAHÜDÜ VERİLİYOR!

Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.

EN YÜKSEK ALBARAKA TÜRK'TE!

Ekim ayında en cömert teklif, ek koşullarla birlikte 32 bin TL'ye ulaşan Albaraka'dan geldi. Banka, 2-31 Ekim 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan emeklilere, 25 bin TL'ye varan temel promosyona ek olarak 7 bin TL'ye varan ek ödül fırsatı sunuyor. Bu ödüller; 2 otomatik fatura talimatı, bankaya yeni emekli müşterisi yönlendirme ve kredi kartı harcama hedefleriyle kazanılabiliyor.

İŞTE BANKALARIN GÜNCELLENEN EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025 TUTARLARI...

Yapı Kredi: Maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan temel promosyonun yanı sıra, fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI!

Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

