Emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı promosyon tutarları için bankalar yarışa girdi: 32 bin TL'ye kadar çıktı

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Temmuz ayında emekli maaşı zammının belli olmasıyla beraber bankalar tarafından emeklilere sunulan emekli promosyon ücretleri de değişiklik gösterdi. Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de kızıştırdı. Bankalar dönem dönem promosyon ücretlerinde artışa gidebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar yükseldi.