Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Bakan Kurum mesajında, “Kaç konut satışa çıkacak Kampanyadan kimler faydalanabilecek? Ev fiyatları ne kadar? Ödeme nasıl olacak?Satışlar ne zaman ve nasıl yapılacak? TOKİ Açık Satış Kampanyamızda merak edilenleri cevapladım”ifadelerine yerdi.

BAKAN KURUM'DAN TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI AÇIKLAMASI

İşte Bakan Kurum'un TOKİ Açık Satış Kampanyası hakkında verdiği detaylar;

Hangi büyüklükte kaç konut satışa çıkartılacak?

Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 günde satışa çıkarytırouz. orta gelirli vatandaşlarımız erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje.

Kampanyadan kimler faydalanabilir?

18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evin olmaması.

Ev fiyatları ne kadar?

2.1 milyon TL'den başlayan 18 bin TL seçenekleri var. Ankara'da 2+1 kout 3.1 milyon fiyattan başlıyor 21 bin 400 lira taksitle. Bursa'da 3.3 mlyon tl 2+1. 3+1 ise 3.9 milyon TL. Hatay'da 3.2 milyon 27 bin 300 TL taksit.

Ödeme seçenekleri neler?

3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 ekstra indirim ve 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını bir yıl sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz.

Satışlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

15 Haziran'da Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilir. 17 Temmuz'a kadar satışlarımız sürecek bankalardan doğrudan satış şeklinde.