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İslam Memiş'ten altında sert dalga uyarısı

Altın ve gümüş piyasalarını değerlendiren İslam Memiş, 2026'da sert hareketler yaşanabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş'ten altında sert dalga uyarısı
Aleyna Türkmen

Finans analisti ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerinde yatırımcıları yüksek volatiliteye karşı uyardı. Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarında geniş bir bant aralığında hareket beklediğini belirtirken, kısa vadeli işlemlerin riskli olduğuna dikkat çekti. Katıldığı televizyon programında küresel ekonomiden tahvil piyasalarına, altın ve gümüş fiyatlarından enerji maliyetlerine kadar birçok başlığı değerlendiren Memiş, altın piyasasında düşüş eğiliminin sürdüğünü söyledi.

Ons altında teknik seviyelerin önemine vurgu yapan Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Kritik destek seviyesine yaklaşık 4.400 dolar seviyesi. Eğer aşağı yönlü kırılırsa bu sefer 4.300 dolar seviyesini yine destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Yine bu hafta haftayı düşüşle tamamlıyor altın piyasaları. Yine Trump'ın açıklamaları burada etkili olmaya devam ediyor."

Altın üzerindeki baskının sürdüğünü belirten Memiş, enerji fiyatları ve ABD verilerinin piyasaları etkilediğini ifade ederek şunları söyledi: "Petrol fiyatları, Amerikan verisi derken baskı altındaki süreç yine düşüş anlamında destek seviyelerine çekilen bir altın piyasası var karşımızda. Tahvil faizlerinde %1,75’lik artış altını negatif yönde etkiledi."

Değerli ve endüstriyel metallerde de benzer bir görünüm olduğunu kaydeden Memiş, "Gümüş, diğer endüstriyel metaller, bakır, platin, paladyum da aynı şekilde şu anda petrol ve dolar karşısındaki varlıklarda veriden sonra düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş ten altında sert dalga uyarısı 1

ALTIN FİYATLARINDA TAHVİL ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Programda ons altının 4.409 dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtilirken, son fiyat hareketlerinin tarım dışı istihdam verileriyle bağlantısı da gündeme geldi.

Memiş, altın piyasasında belirleyici unsurun artık tahvil piyasası olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Aslında şunu söylemek lazım. ABD 10 yıllıkları ve altın arasındaki korelasyon şu anda Mart 2025’ten bu yana ters yönde en yüksek seviyede. Biz 2025’te özellikle ikinci yarıdan itibaren hep şunu konuştuk."

"10 yıllıklar ve altın arasındaki korelasyon yani linklerin koptuğunu gözlemlemiştik. Çünkü 1952’den sonra ilk kez 2025 yılında hem altın hem de ABD 10 yıllıkları aynı yönde yukarıya hareket etti. Ama özellikle 2025’in sonuna doğru Fed’in faiz indirmesiyle birlikte istihdam datası referansıyla bu linklerin tekrardan kurulduğunu gözlemledik.”

Altın fiyatlarını etkileyen temel faktörleri de sıralayan Memiş, kurumsal yatırımcıların opsiyon fiyatlamaları ile tahvil piyasasının öne çıktığını söyledi.

“Dolayısıyla şu anda altını fiyatlayan iki majör parametre var. Bir tanesi kurumsal aldığı opsiyon strike’ları yani opsiyon fiyatlamaları. Bir tanesi de çok net bir şekilde tahvil piyasasında ne olacağı yönünde. Çünkü aynı durumu biz gümüşte de gözlemliyoruz. Gümüşün de tahvil korelasyonunun arttığını yani sıfırdan negatif bölgeye doğru, sıfırdan uzaklaştığını gözlemliyoruz.”

İslam Memiş ten altında sert dalga uyarısı 2

DEĞERLİ METALLERLE KRİTİK DÖNEM

Makroekonomik gelişmelerin piyasalardaki etkisine değinen Memiş, özellikle tahvil piyasasının değerli metaller üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini savundu.

“Dolayısıyla tarım dışı istihdam ya da bu tarz makro datalarda elbette ki bir volatilite olacaktır. Ama orta uzun vade projeksiyonlara baktığımızda çok net bir şekilde altındaki fiyatlama doğrudan tahvil piyasası. Zaten mevcut makro konjonktürü belirleyen şey de ABD–İran savaşı, enerji maliyetlerinin olası bir enflasyon ya da stagflasyon beklentisi. Bunun neticesinde de bunun tahvil piyasalarına yansıması. Bu tahvil piyasası çok net. Hisse senedi piyasasını ayrı tutuyorum ve değerli metalleri, endüstriyel metaller haricinde etkiliyor.”

2026 İÇİN 3.880-5.880 DOLAR BANDI ÖNGÖRÜSÜ

İslam Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında hareket etmeyi sürdüreceği görüşünü yineledi. Yılın başında yayımladığı raporda ons altın için 3.880-5.880 dolar aralığını öngördüğünü hatırlatan Memiş, yıl içinde yaşanan sert hareketlere rağmen bu beklentisinde değişiklik olmadığını belirtti.

"Ocak ayında yapmış olduğum raporda ve diğer yayınlarımızda da sık sık ifade ettim. 2026 yılında 3.880 – 5.880 dolar bu bant aralığında yıl içinde bir dalgalanma beklediğimi ifade etmiştim. Daha ilk ayda 5.600 dolar seviyesi görüldü. Mart ayında da 4.100 dolar seviyesi görüldü. Yine bu bant aralığı geçerliliğini koruyor. Yani ne 3.880 dolar seviyesi bitti ne de 5.880 dolar seviyesi bitti benim nazarımda."

İslam Memiş ten altında sert dalga uyarısı 3

"MANİPÜLASYON PİYASASI OLUŞACAK" UYARISI

2026 yılına ilişkin yatırımcıları uyaran Memiş, altın fiyatlarında geniş bant içerisinde sert yükseliş ve düşüşlerin yaşanabileceğini belirtti. Piyasada yüksek dalgalanmaların görülebileceğini ifade eden Memiş, önceki uyarılarının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

"Ben özellikle altın yatırımcılarına 2026 yılına ilişkin 3.880 – 5.880 dolar aralığında işaret ettiğim gibi bu bant aralığında bir manipülasyon piyasası oluşacağına dair uyarılarım oldu. Aynı uyarım yine geçerliliğini koruyor.”

Jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerinde ani etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların sert hareketlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

“Yarın mesela Amerika ile İran arasında bir anlaşma haberi gelse de işte 4.800 dolar, 5.050 dolar veya 5.200 dolar ama oradan tekrar geri gelmeyeceği şey yani şüpheli. Dolayısıyla çok sert hareketlere hazır olmak lazım. Ben düşüş ya da yükseliş yönlü ısrarla bir seviye belirlemiyorum. Bu bant aralıklarında 4.000 dolar veya aşağısındaki rakamları alım fırsatı, 5.880 – 6.000 dolar seviyesini satış fırsatı olarak göreceğimi söyleyebilirim.”

Finansal piyasalarda yılın geri kalanında da temkinli olunması gerektiğini belirten Memiş, kısa vadeli işlemlerin risk taşıdığı görüşünü dile getirdi.
“Bu yıl yani bütün finansal piyasalarda para kazanmak oldukça güç ve zor olacaktır. Özellikle altın tarafında, gümüş tarafında, kripto para piyasasında, borsalarda ben finansal piyasalarda bu yılı para kazanma yılı olarak görmüyorum. Kısa vadeli pozisyonları çok riskli görüyorum."

İslam Memiş ten altında sert dalga uyarısı 4

GÜMÜŞ İÇİN 96 DOLAR HEDEFİ

Gümüş piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, mart ayında görülen seviyelerin önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirtti.

“Mart ayında 61 dolar seviyesi dört kez test edildi. Bence buralar güzel bir alım yeriydi. Şimdi yine 71 dolar seviyesinde. Ben önümüzdeki 3 ay gümüşün altına kıyasla daha fazla konuşulacağı bir dönem bekliyorum ve önümüzdeki 3 ay boyunca gümüşü altından daha fazla takip edeceğimi söyleyebilirim.”

Memiş, değerlendirmelerinin sonunda ons altında 4.400 ve 4.300 dolar destek seviyelerinin yakından izlenmesi gerektiğini, 2026 boyunca 3.880–5.880 dolar bandında sert fiyat hareketleri görülebileceğini ve önümüzdeki dönemde gümüşün altından daha fazla gündeme gelebileceğini vurguladı.

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