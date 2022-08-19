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Emekli promosyonlarında merak edilen detaylar! Süre dolmadan banka değiştirebilirsiniz!

19.08.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Maaşlara gelen zam sonrası bankalar da harekete geçti. Açıklanan rakamlara göre promosyon ödemeleri 8 bin liraya kadar çıktı. Emekli promosyonu almak isteyen emekliler bankalara akın etmişti. Öte yandan emekli promosyonuyla ilgili pek bilinmeyen bir detaylar daha var Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılıyor? Nelere dikkat edilmeli? İşte, 2022 Emekli promosyonuyla ilgili ayrıntılar...

Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçerek promosyon miktarlarını arttırdı. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseltiyor. Bir hafta önce 5 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri 8 bin liraya kadar çıktı. Bankaların emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekliler yüksek promosyon ödemesi almak maksadıyla kamu bankalarındaki maaşlarını özel bankalara çekmeye başladı. Bazı bankaların şubelerin önünde yığılmalar yaşandı. Özel bankaların sunduğu kampanya ağustos sonuna kadar devam edecek. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları ve 10 soruda emeklinin en çok merak ettikleri...

1) EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI BANKALAR İSTEDİĞİ GİBİ BELİRLEYEBİLİYOR MU?

1) EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI BANKALAR İSTEDİĞİ GİBİ BELİRLEYEBİLİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.

2) NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

2) NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
2020'de imzalanan protokolde taban promosyon tutarı 1.500 liranın altındaki maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olan belirlenmişti.

Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı.

Böylece 1 emekli yakınını getiren emekliye 7 bin 750 liraya varan promosyon imkanı oluştu.

3) EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN HANGİ ŞARTLAR VAR?

3) EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN HANGİ ŞARTLAR VAR?
Bankadan promosyon almak için tek şart, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vermek.


Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor.


4) KİMLER ÜÇÜNCÜ PROMOSYONU ALACAK?

4) KİMLER ÜÇÜNCÜ PROMOSYONU ALACAK?

Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçti.

2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek.

Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken, bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek.

5) BANKA TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

5) BANKA TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli.

Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor.

Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor.

İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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