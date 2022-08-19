Emekli promosyonlarında merak edilen detaylar! Süre dolmadan banka değiştirebilirsiniz!

Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçerek promosyon miktarlarını arttırdı. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseltiyor. Bir hafta önce 5 bin lirayı bulan promosyon ödemeleri 8 bin liraya kadar çıktı. Bankaların emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Emekliler yüksek promosyon ödemesi almak maksadıyla kamu bankalarındaki maaşlarını özel bankalara çekmeye başladı. Bazı bankaların şubelerin önünde yığılmalar yaşandı. Özel bankaların sunduğu kampanya ağustos sonuna kadar devam edecek. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları ve 10 soruda emeklinin en çok merak ettikleri...