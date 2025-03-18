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  4. Emekli promosyonlarında rekor artış! Banka banka yeni liste belli oldu... Ekstra ödeme almak için bu detaya dikkat!

Emekli promosyonlarında rekor artış! Banka banka yeni liste belli oldu... Ekstra ödeme almak için bu detaya dikkat!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.03.2025 13:38
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Emekliler bu yıl bankalardan ne kadar promosyon alacaklarını merak ediyor. SGK ile 20 banka arasında bu yıl promosyon görüşmeleri yapılacak. Görüşme öncesinde ise bazı bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. En yüksek promosyonu veren bankaya geçmek isteyen emekliler ise maaşlarını alacakları bankayı nasıl değiştireceklerini araştırmaya başladı. İşte 2025 yılında bankaların emeklilere verdiği promosyon miktarları...

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri yüzde 11,54 zam almış ve en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olmuştu. Ramazan ve Kurban Bayramı için ise emekliler ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldiğini öğrenmişti.

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AYLIĞINIZI ALDIĞINIZ BANKAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

AYLIĞINIZI ALDIĞINIZ BANKAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Bankaların güncel promosyon miktarlarını merak eden emekliler ise araştırmalarına başladı. Promosyon miktarının en fazla olduğu bankaya geçmek isteyen emekliler aylıklarını aldıkları bankayı nasıl değiştireceğini merak ediyor. İşte bankalararası geçiş için şunları yapabilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden: SGK Banka Değişikliği hizmetine girerek banka değişiklik talebi oluşturabilirsiniz.

Banka Şubesi Üzerinden: Mevcut bankanızdan promosyon iptali ve yeni bankanızdan promosyon başvurusu yapabilirsiniz.

Dikkat! Promosyon anlaşmasını tamamlamadan yeni bankaya geçmek isterseniz, kalan süreye göre promosyon cayma bedeli ödemeniz gerekebilir.

Daha öncesinde promosyon almayan emekliler ise bankaların promosyon ödemelerini nasıl yaptığını merak ediyor. Bankalar, promosyon ödemelerini tek seferde ve peşin olarak hesabınıza yatırıyor.

Aylığınızı aldığınız bankayı değiştirmeniz durumunda ise SGK'nın buna onay vermesi gerekiyor. Ayrıca, yeni bankanız ile promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrası en geç 3 iş günü içinde promosyon ödemeniz yapılıyor.

KREDİ ÇEKTİYSENİZ BAŞKA BANKA İLE ÇALIŞAMAYABİLİRSİZ

KREDİ ÇEKTİYSENİZ BAŞKA BANKA İLE ÇALIŞAMAYABİLİRSİZ

Aylığınızda icra veya nafaka kesintisinin olması durumunda promosyon tutarında değişiklik olabileceği gibi, bankasını değiştirmek isteyenler emeklilerin aylıklarını aldıkları bankadan kredi çekme durumunda sözleşmelerine bağlı olarak maaşlarını bir başka bankaya taşıyamayabilir.

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