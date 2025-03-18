Emekli promosyonlarında rekor artış! Banka banka yeni liste belli oldu... Ekstra ödeme almak için bu detaya dikkat!

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri yüzde 11,54 zam almış ve en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira olmuştu. Ramazan ve Kurban Bayramı için ise emekliler ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldiğini öğrenmişti.