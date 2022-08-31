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EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİ SON GÜN! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi!

31.08.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Açıklanan rakamlara göre ödemeler 10 bin TL'ye kadar dayandı. Banka değiştirmek isteyen emekliler için bugün son gün. Yapı Kredi, Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, İş Bankası ve diğer tüm bankaların sağladığı emekli promosyonu miktarı merak konusu oldu. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...

2022 En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emekli maaşlarının yatmasının ardından "Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Promosyon ödemeleri sayesinde ek gelirde de artış yaşanmış oluyor. Peki emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte en yüksek promosyon veren bankalar listesi...

2022 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, HANGİ BANKADA?

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası tarafından 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alan kişilere ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilmekte.

YAPIKREDİ

YAPIKREDİ
Son gelişmelere göre Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ek olarak 2 bin 500 TL ödeme yapacak. Banka tarafından ayrıca emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceği de ilan edildi. Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekli vatandaşa da 2 bin 500 TL ödeyecek. Bankanın promosyonda çıtası son rakamlarla beraber 10 bin TL’ye yükselmiş oldu.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden kişiler için 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca ödemeler 3 sene için tek defa olarak yapılacak.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Maaşını İş Bankası’ndan alan veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşımış olan SGK emeklileri aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar olan promosyon ödemesinden yararlanabilmekte. Emeklilere 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon ödemesi verilmekte.

HALKBANK

HALKBANK
Maaşını Halkbank'a transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alabilmekte. 1500 TL altında emekli maaşı alan kişilere 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olan kişilere 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilmekte.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Promosyon
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