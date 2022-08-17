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Emekli promosyonunda 'kamu ve özel banka' tartışması! SGK’ya flaş çağrı: 10’da 1’i kadar…

17.08.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar emekli maaş promosyonunda yarışırken yeni bir detay ortaya çıktı. Özel bankalarda emekli promosyonları 8 bin liranın üzerine yükselirken kamu bankaları bu rakamların gerisinde kaldı. Konuya ilişkin Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu’ndan flaş bir çağrı geldi. Daha önce SGK’nın aylık ödemeleri için bankalara bedel ödediğini hatırlatan Yazıcıoğlu, “SGK’nın bankalarda standart bir promosyon sağlaması lazım” dedi.

Emekli maaş promosyonları için bankalar çıtayı her geçen gün daha da yükseğe çıkarırken, verilen promosyonlara haciz konulduğu yönünde şikâyetlerde artış yaşandı. Banka değiştirmek isteyen emekliler devam eden promosyonlarının haczedildiğini ve sözleşme süreleri bitmeden yeni bir bankaya geçemeyecekleri uyarısıyla karşılaştı.

Yargıtay’ın konuyla ilgili kararı, emeklilerin maaşına blokaj konulamayacağına hükmederken, mahkemeye giden emeklilerin blokajı kaldırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emeklilerin şikâyetçi olduğu bir diğer konu da kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesi. Emekli promosyonlarının 8 bin liraya dayanmasının ardından, bankalar borçlu olan emeklilerin promosyonlarını haczetmeye başladı. Bu şekilde emeklilerin banka değiştirmesi engellenirken, vatandaşlar da hukuki haklarını araştırmaya başladı.

“BANKA VE SİGORTA KAYITLARI İLE GEÇİŞE MÜSAADE ETMİYORLAR”

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Milliyet’e yaptığı açıklamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (YHGK) emekli maaşına bloke konulamayacağı yönünde karar aldığını belirterek, “Mahkemeye gitse hepsi kazanır. Ancak mahkeme süreci uzun sürüyor, masrafları var. Bankaların kendi ayağına kurşun sıkmaması için emeklilerin geçişine izin vermesi lazım. Devam eden kredi varsa bunun tahsili sağlansın, banka da mağdur olmasın. X bankasından Y bankasına geçildiğinde alacak da orası tarafından tahsil edilsin” diye konuştu.

Özellikle kamu bankalarından aylık almaya devam edenlerin, şu anda özellerin verdiği promosyonların 10’da 1’i kadar promosyondan yararlandığını vurgulayan Yazıcıoğlu, “Çoğu vatandaşın buralarda kredisi var. Banka ve sigorta kayıtları ile geçişe müsaade etmiyorlar” dedi.

KAMU BANKALARINA ÇAĞRI

Daha önce, o zamanki adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu’nun, aylık ödemeleri için bankalara bedel ödediğini hatırlatan Yazıcıoğlu, “Burada dava devam ederken onu kaldırttık. Emeklileri mağdur eden kamu bankalarının bir an önce yeni bir düzenleyeme gitmesi lazım. SGK’nın bankalarda standart bir promosyon sağlaması lazım. Bunun üzerine çıkan da çıksın” şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu, kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesinin de emekli için bir sorun olduğunu vurguladı.

EMEKLİLERİN SENDİKA KURMASI MÜMKÜN DEĞİL

Yazıcıoğlu, asıl sorunun emeklilerin temsilinde olduğunu ifade ederek, “Dernek olarak ancak bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Biz sendika gibi masada oturamıyoruz. Anayasa’ya göre emeklilerin sendika kurması mümkün değil. Emekliye sendika hakkını kalkınma planlarına yazdırıyoruz” dedi.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA
3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL’ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64’ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.
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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
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