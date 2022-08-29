Emekli promosyonunda kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun... 10 bin liraya dayandı

Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler için son gün uyarısı yapıldı.Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçerek promosyonlarını teker teker duyurdular. Son olarak 8 bin liraya yaklaşan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10 bin liraya dayandı. Kampanyalar 31 Ağustos'ta sona erecek. Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor.Peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

EMEKLİLER TAAHHÜT SÜRELERİ DOLMADAN BAŞKA BANKALARA GEÇEBİLİR Mİ?

“Emekli ben kendimden örnek vereyim. 2 sene kadar önce bir sözleşme yaptım. 1500 lira gibi bir meblağ verdiler. Geçtiğimiz temmuz ayında aklıma geldi maaşlar arttı.

Bankamı aradım, dedim ki maaşımı başka bankaya taşıyacağım. Bana derhal 4 bin lira verdiler. 597 lirayı içinden kestiler. O benim kalmadığım süre ile ilgili taahhüt vermediğim için almaları gereken meblağmış.

Daha sonra promosyonların daha da artırıldığını görünce 20 Temmuz’da bankaya uğradım. Veznede başka bir işlem yaparken, veznedar 7 bin 500 liraya çıkarttı promosyonu. Verdikleri 4 bin liranın 3 bin 975 lirasını geri aldılar. Yani hakkını bilen birini gördüğü zaman bankada işler tıkır tıkır işliyor.

‘10 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Emekliler şunu bilsinler promosyonu aldıkları anca 3 yıl imza atıldı ama 1 ay sonra çıktılar. 3 yıl sonra aldıkları paranın 36/1’ini hak etmiştir. Geri kalanı iade edip çıkabilir. Bu meblağın 10 bin liraya yükseldiğini görüyoruz.

Emekliler var maaşı asgari ücretten yatıyor. Koşup faturalarını ödüyor. Bazı emekliler 10 bin lira alıyor bunu hemen çekmiyor. Bankalar skorlama ile bu promosyonu belirlerse daha gerçekçi olacağı kanaatindeyim.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

Emekli özgürdür kendi bankasını kendisi seçiyor. Çalışanlar da çok soruyorlar ben fiilen bir yerde çalışıyorum benim maaşım için promosyon verilmiyor. Kamu sektöründe genellikle işveren konumundaki kurumlarımız bankalarla pazarlık edip aldıkları paraları çalışanlara dağıtıyorlar ama özel sektörde böyle bir zorunluluk yok.

Bazı işverenler çalışanlarının mutluluğu için bunu veriyor bazılar ise vermiyor.

Emeklinin en büyük sorunu şudur: Bankadan ben taşıyamıyorum diyor, promosyon alamıyorum diyor. Kredi çektim taksitlerim devam etti diyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu konuda son noktayı koydu. Hukuk sistemimizdeki en üst kurul Yargıtay Genel Hukuk Kuruludur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurul emekli maaşı teminat alınarak kredi verilmesini doğru bulmadı. Emekli maaşının haczi kabil değildir. Emekli rıza gösterse dahi emekli maaşına teminat olarak alıp kredi vermesi basiretli bir tacir davranışı değildir.

‘EMEKLİNİN MAAŞI REHİN TUTULAMAZ’

Emekli kredi çektiği bankadan maaşını başka bir yere taşıyabilir ama o banka yeterli miktarda promosyon veriyorsa ki şimdi 10 bin liralara yaklaştığını duyuyoruz. O zaman kalabilir. Ne var ki emeklinin maaşı rehin tutulamaz.

İki noktada haczi mümkündür. SGK haczedebilir bir de eş ve çocuk nafakası gibi nafakalarda haczedilebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu çok haklı bu konuda dirençle karşılaşan emekliler bankalarda yazılı iletişim yapsın. Tüketici Hakem Heyetleri ile iletişime geçebilirler."

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.