Emekli promosyonunda son gelişme: Bankalar süreyi uzattı, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zammın ardından gözler seyyanen zamma çevrildi ancak hükümet kanadından henüz yeşil ışık gelmedi. Seçimlere az süre kala zam ihtimalleri zayıflarken emekliler de bankaların emekli promosyonundaki son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Bankaların süreyi uzattı. Banka banka promosyon miktarları...
Bankaların promosyon ödemeleri 3.500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.
1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7.500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.
Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık peşin 5 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
QNB Finansbank, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.