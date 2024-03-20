Emekli promosyonunda son gelişme: Bankalar süreyi uzattı, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zammın ardından gözler seyyanen zamma çevrildi ancak hükümet kanadından henüz yeşil ışık gelmedi. Seçimlere az süre kala zam ihtimalleri zayıflarken emekliler de bankaların emekli promosyonundaki son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Bankaların süreyi uzattı. Banka banka promosyon miktarları...

