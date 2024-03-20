FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyonunda son gelişme: Bankalar süreyi uzattı, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli promosyonunda son gelişme: Bankalar süreyi uzattı, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.03.2024 14:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler öncesi seyyanen zammın gelip gelmeyeceği konuşulurken emekliler de bankaların emekli promosyon kampanyalarını takip etmeye devam ediyor. Peki en yüksek promosyon veren bankalar neler? İşte detaylar...

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine verilen yüzde 49.25 zammın ardından gözler seyyanen zamma çevrildi ancak hükümet kanadından henüz yeşil ışık gelmedi. Seçimlere az süre kala zam ihtimalleri zayıflarken emekliler de bankaların emekli promosyonundaki son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Bankaların süreyi uzattı. Banka banka promosyon miktarları...

Anlık Borsa

PROMOSYONLARDA SON DURUM

PROMOSYONLARDA SON DURUM

Bankaların promosyon ödemeleri 3.500 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7.500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.

DENİZBANK

DENİZBANK

Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere 3 yıllık peşin 5 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim Promosyon emekli emekli promosyon seyyanen zam
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp, ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

Öldürüp, ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Çiftçilerin yeni gözdesi: Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

Çiftçilerin yeni gözdesi: Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

Emekli kart uygulaması o ilde başladı! İndirimlerden yararlanacaklar

Emekli kart uygulaması o ilde başladı! İndirimlerden yararlanacaklar

Tek rakipleri Merkez Bankası! 15 bin lirayı 5 bin liraya satıyorlar

Tek rakipleri Merkez Bankası! 15 bin lirayı 5 bin liraya satıyorlar

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.