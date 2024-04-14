Emekli promosyonunda son tablo! 15, 17 bin TL derken 20 bin TL'ye merdiven dayadı! Rakamlar güncellendi, listeye bakmadan bankaya gitmeyin!

Milyonlarca emeklinin ek zam umudu yerel seçimlerin geride kalmasıyla sonlandı. Bayram ikramiyelerini alan emeklilerin rotasını emekli promosyonuna çevirdi. Bankaların yarışı hızlanırken listeler bir kez daha güncellendi. Emekli promosyonunda en yüksek rakam 20 bin TL'ye dayanırken emekliler hangi bankaların ne kadar promosyon verdiğini takip etmeye devam ediyor. İşte bankaların güncel listesi...
ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor.
Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor.
Garanti BBVA'da emekli maaşı;
• 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
• 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
• 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL
• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.
Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.
Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Toplam emekli promosyon tutarı
• 0 - 9.999 TL: 6.250 TL
• 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL
• 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzerine: 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.
• Aylık Maaş Tutarı 0 ile 9.999 TL için 6.250 TL emekli promosyon
• Aylık Maaş Tutarı 10.000 ile 14.999 TL aralığı için 10.000 TL emekli promosyon
• Aylık Maaş Tutarı 15.000 ile 19.999 TL aralığı için 12.500 TL emekli promosyon
• Aylık Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL emekli promosyonu ödenecek