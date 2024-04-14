Emekli promosyonunda son tablo! 15, 17 bin TL derken 20 bin TL'ye merdiven dayadı! Rakamlar güncellendi, listeye bakmadan bankaya gitmeyin!

Milyonlarca emeklinin ek zam umudu yerel seçimlerin geride kalmasıyla sonlandı. Bayram ikramiyelerini alan emeklilerin rotasını emekli promosyonuna çevirdi. Bankaların yarışı hızlanırken listeler bir kez daha güncellendi. Emekli promosyonunda en yüksek rakam 20 bin TL'ye dayanırken emekliler hangi bankaların ne kadar promosyon verdiğini takip etmeye devam ediyor. İşte bankaların güncel listesi...

