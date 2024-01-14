Emekli promosyonunda yarış başladı, bankalar tek tek açıklıyor: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar!

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emeklilerin gözü bu hafta açıklanacak ek zam oranında. Emekli zamlarıyla birlikte bankalar da promosyonlarını güncelledi. Bazı bankaların promosyon oranı asgari ücrete yaklaştı. Peki promosyondan yararlanmak için hangi koşullar gerekiyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre bankaların verdiği promosyonlar şöyle:
Maaş aralığınız: 0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL; 3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL; 7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL; 10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat aracılığı ile alan müşterilere; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL, 3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.