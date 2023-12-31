Emekli ve memur maaşları ne olacak? Gözler 3 Ocak'ta... Canlı yayında oran verdi, dikkat çeken refah payı detayı!

REFAH PAYINA DİKKAT ÇEKTİ

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimizle ise yüzde 38'e yakın 37,80 ya da 37,90'lı bir rakamı görmüş olacağız. Yani yüzde 38 şart. Ancak hükümetin bundan önceki dönemlerde yapmış olduğu uygulamalara baktığımızda memur ve memur emeklilerimiz ve asgari ücretle paralellik sağlaması açısından işçi ve Bağ-Kur emeklilerimize yaklaşık olarak yüzde 10 veya 12 nispetinde refah payı ilave etmek süretiyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile birlikte memur ve memur emeklilerimiz asgari ücretlilerde olduğu gibi yüzde 48 zam almış olacaklar."