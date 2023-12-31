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Emekli ve memur maaşları ne olacak? Gözler 3 Ocak'ta... Canlı yayında oran verdi, dikkat çeken refah payı detayı!

31.12.2023 20:40 | Son Güncelleme:
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Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maaşlarında yapılacak zam oranına çevrildi. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine odaklanılırken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, canlı yayında maaş artışlarıyla ilgili oran vererek hükümetin yapacağı refah payı ilavesine dikkatleri çekti.

Milyonların beklediği asgari ücret sonrasında gözler emekli ve memurun maaşlarına çevrildi. Aralık ayında başlayan asgari ücret maratonu 27 Aralık'ta son buldu. Alınan kararla birlikte 2024 yılında ödenecek asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşlarında yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır" demişti.


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3 OCAK'A KİLİTLENİLDİ

3 OCAK'A KİLİTLENİLDİ

Binlerce kişi şimdi 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranına odaklandı. Canlı yayında açıklama yapan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla şunları ifade etti:

"ENFLASYON FARKI GELECEK"

"ENFLASYON FARKI GELECEK"

"3 Ocak'ta TÜİK enflasyon rakamlarını özellikle aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladığı anda biz de memur ve memur emeklisi, işçi ve Bağ-Kur emeklilerimizin de net maaşını ortaya koyacağız.

5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 33,66'lık bir rakamda kaldık. Aralık ayında 3,70 ya da 3,75 olarak tespit etmiştik. O rakamlara ulaşmış olacağız. Bunun üzerine enflasyon farkı gelecek.

REFAH PAYINA DİKKAT ÇEKTİ

REFAH PAYINA DİKKAT ÇEKTİ

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimizle ise yüzde 38'e yakın 37,80 ya da 37,90'lı bir rakamı görmüş olacağız. Yani yüzde 38 şart. Ancak hükümetin bundan önceki dönemlerde yapmış olduğu uygulamalara baktığımızda memur ve memur emeklilerimiz ve asgari ücretle paralellik sağlaması açısından işçi ve Bağ-Kur emeklilerimize yaklaşık olarak yüzde 10 veya 12 nispetinde refah payı ilave etmek süretiyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile birlikte memur ve memur emeklilerimiz asgari ücretlilerde olduğu gibi yüzde 48 zam almış olacaklar."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Memur emekli
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