Emekli ve memur maaşlarında rakamlar netleşiyor! Kim ne kadar zam alacak? İşte o tablo...

Milyonlarca emekli ve memurun maaşı değişecek. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranlarına göre belirlenen emekli ve memur maaşları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon rakamlarının üstünde bir artış yapacaklarını açıklamıştı. Maaş zammı için temmuz ayı heyecanla beklenirken, enflasyon oranlarının yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla da rakamlar netleşiyor.

Emekli, memur ve işçiye ek zam geliyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerimizi, kamu personelini, işçilerimizi mutlu edecek müjdeyi temmuzda vereceğiz" dedi. Asgari ücreti de aralıkta gündeme alacaklarını belirten Bakan Bilgin, "O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ocak'ta mevcut zamlara ilave iyileştirmeler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde taban aylık Ocak'ta 1500 liradan, 2 bin 500 liraya yükselirken, memurlara ve memur emeklilerinin zammı da 2,5 puanlık ilave artışla yüzde 30,95'e çıkartılmıştı.

MAAŞ ZAMMI YÜZDE 35’E DAYANACAK Sabah’ta yer alan habere göre, temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine de toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7,5’i aşan kısmı, bu farkı gösterecek.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki tahmin yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 34,62 olabileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 34,62 olacak. Memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 34,12'ye ulaşacak.