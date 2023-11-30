Emekli zammında herkesin beklediği veri! Hesap baştan aşağı değişti: 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor

Yaklaşık 17 milyon kişinin dört gözle beklediği açıklama için çok kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişinin maaşlarını belirleyecek olan Kasım ayı enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi için 5 aylık zam oranı kesinleşecek. Emekli kök maaşı ve taban aylık düzenlemesi ile 7500 TL en düşük emekli maaşı yükselecek. Peki kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte detaylar…

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORANI BELLİ OLUYOR

En düşük emekli maaşı Ocak zammı ile bir kez daha artacak. 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için çalışmalar hız kazanırken gözler bir kez daha enflasyon rakamlarına çevrildi.

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 olmuştu. Kasım ayı enflasyonu 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak. Verinin açıklanması ile 5 aylık emekli zammı oranı netleşecek.

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ekim’de ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Aylık enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur 5 aylık emekli zammı yüzde 34 seviyesini aşacak. Memur emekli zammı oranı da yüzde 45 seviyesine yaklaşacak.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ 6 AYLIK ZAM ORANI BEKLENTİSİ

Ancak Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak duyurdu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ise yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını ifade ediyor. Memur emeklileri içinse memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,46'lık bir artış söz konusu olacak. Ancak burada refah payının da devreye girerek zam oranının tüm emekliler için yüzde 40-50 arasında bir oranda olması da ihtimaller arasında bulunuyor. Refah payı hariç beklenen 6 aylık enflasyon rakamına yüzde 4’lük bir ek ödeme de ilave edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA 3 DÖNEM

Öte yandan 5 milyon EYT’liden 2 milyonu başvuru yaptı. Geriye 3 milyonu kaldı. Hem EYT ile hem de normal şartlarda emekli olacakların çalışılan yıllardaki aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler ve işe ara verip vermemiş olmaları emekli maaşı hesaplanırken ödenecek tutarı ortaya çıkaracak. Matematiksel olarak maaş hesaplanırken ilk olarak 1999 öncesindeki gün ve kazançlar dikkate alınacak ve aylık bağlama oranı ile çarpılacak. Burada çıkan rakam günümüz şartlarına göre güncellenecek. 1999-2008 arasındaki dönem için de aynı aylık bağlama oranı ile yeni güncelleme katsayıları kullanılacak. Burada büyüme oranı devreye girecek. 2008 sonrası dönemde ise yine farklı bir aylık bağlama oranı ile büyüme oranının yüzde 30’u alınacak. Bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında kullanılacak.

OECD, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

OECD'nin yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, yılın ilk yarısının güçlü geçmesinin ardından ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,5'e ulaşması, ardından 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 3,2'ye yavaşlaması bekleniyor. OECD, Eylül ayında Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3, gelecek yıl için yüzde 2,6 olarak açıklamıştı.

EMEKLİYE MİLLİ GELİRDEN PAY

Konuya ilişkin Mynet’e değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz yeni emekli olacak kişilerin Türkiye büyüme kat sayısından pay aldığını dile getirerek, bu oranın gelecek yıl emekli olacakların maaşına 1,35’lik artış getirebileceğini söyledi. “2023 dördüncü çeyrek verisi Şubat ayında açıklanacak. Geçmişi dönemde bu oran Nisan ayında maaşlara eklenti şeklinde geldiğini görebiliriz. Ancak taban aylık uygulaması var. İçinde bulunduğumuz dönemde kök aylıklar ile buluştuk. Şu an kök aylığı hala 4000, 4500 lira olanlar var. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon verisi oranında belirlenecek. Beklenti 6 aylık enflasyonun yüzde 37,7 olması yönünde. Ancak kök aylıklar çok düşük olduğundan onların yine 7500 TL emekli maaşı alma ihtimali var. Ancak bu taban aylıkların 10 bin liraya yükseltilmesi yönünde bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Taban aylık bu rakama yükseltildiği takdirde emekli maaşınız Gayri Safi Milli Hasıla’dan pay da alsa 1,35’lik rakam genel olarak bir destek sağlamayacaktır. Ancak primini asgari ücretin üzerinde ödeyenlere fayda sağlayacak” dedi.

İŞTE 7500 TL ÜZERİ AYLIK ALANLARIN YENİ MAAŞ TABLOSU



