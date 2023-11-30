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SON DAKİKA: Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

30.11.2023 10:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan GSYH verilerine göre üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 5,9 oldu.

SON DAKİKA: Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye söz konusu dönemde yüzde 5,9 büyüme performansı gösterdi.

Üçüncü çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,7 ve tarım sektörü yüzde 0,3 artarken mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 azaldı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar ise yüzde 16,5 arttı.

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Ekonomistler ise üçüncü çeyrek dönem için GSYH'ye ilişkin yıllık medyan tahmini yüzde 5,7 yönünde bildirmişti.

İkinci çeyrekte GSYH büyümesi yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

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OECD BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılları büyüme beklentisini yükseltti.

OECD'nin yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporuna göre, yılın ilk yarısının güçlü geçmesinin ardından ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,5'e ulaşması, ardından 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 3,2'ye yavaşlaması bekleniyor.

OECD, Eylül ayında Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3, gelecek yıl için yüzde 2,6 olarak açıklamıştı.


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