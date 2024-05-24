Emekli zammında "Seyyanen artışın üzerine enflasyon farkı" ayrıntısı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun o tarihi işaret etti!

Milyonlarca emekli "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını ararken emekli aylıklarına zam için geri sayım başladı. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emekliler yüzde 18.72'lik zammı şimdiden cebine koydu. 6 aylık enflasyon farkıyla bu oranın yüzde 25-26 seviyelerinde olması beklenirken emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği ise belirsiz. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilerin alım gücünün düştüğünün altığını çizerek beklentinin "seyyanen artışın üzerine enflasyon farkı" olduğunu söyledi. Erdursun, 3-20 Temmuz tarihlerini işaret etti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için açıklanan destek paketine yönelik "Uygulamanın emeklileri için bir çalışma yapıyoruz' diye ortaya konmak için söylendi. Şu anda emeklinin derdi 'Ben nasıl tatilimi yaparım' değil geçim derdi." değerlendirmesini yaptı.
TV100 yayınına katılan Erdursun, şunları söyledi:
"Ocak ayında 10 bin TL olan emekli aylığının değeri ocak ayı sonunda 9 bin 330 TL'ye düştü. Nisan ayında 8 bin 351 liraya düştü, TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre."
"Emeklinin beklentisi yüksek oranlı enflasyon yaşadığımız şu ortamda, alım gücünü yüzde kaç kaybettiyse bu oranların verilmesi."
"Emekli aylıkları güncel değerini yitirdi. Emeklilere geçtiğimiz temmuz ayında sadece zam yapılmıştı ama devlet memurlarına 8 bin 77 liralık seyyanen artış yapılmıştı. Bu seyyanen artışın şu anki değeri 12 bin lira."
"Memur emeklisine söz verildi ama yapılmadı. SSK ve Bağkur emeklilerine böyle bir artış yapılmadı. Bu nedenle emeklilerin aylıkları güncel değerinde değil."