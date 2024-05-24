Emekli zammında "Seyyanen artışın üzerine enflasyon farkı" ayrıntısı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun o tarihi işaret etti!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için açıklanan destek paketine yönelik "Uygulamanın emeklileri için bir çalışma yapıyoruz' diye ortaya konmak için söylendi. Şu anda emeklinin derdi 'Ben nasıl tatilimi yaparım' değil geçim derdi." değerlendirmesini yaptı.