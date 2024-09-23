Emekliden asgari ücretliye herkes ocak ayını bekliyor... Stajyer maaşlarından işsizlik maaşlarına kadar zam gelecek! Doğum izni 70 bin TL olabilir

İŞSİZLİK MAAŞI 11 BİN TL OLABİLİR

İşsizlik maaşı, son dört aylık maaş ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Şu an en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira.

Eğer asgari ücrete yüzde 41,5 zam yapılırsa bu rakamlar 11 bin 235 ile 22 bin 470 lira arasında olacak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise en düşük işsizlik maaşı 11 bin 910, en yüksek 23 bin 820 lira olacak.