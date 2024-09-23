Emekliden asgari ücretliye herkes ocak ayını bekliyor... Stajyer maaşlarından işsizlik maaşlarına kadar zam gelecek! Doğum izni 70 bin TL olabilir

Yıl sonuna doğru ilerliyorken vatandaşın gözü kulağı ocak ayında gelecek zamda. Geçtiğimiz günlerde Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41.5'e revize edilmişti.Peki 2025 ocak ayı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşsizlik maaşları ne kadar zamlanacak? Staj ücretleri nasıl etkilenecek? İşte cevabı...
Enflasyon ve Refah Payı Formülleri Mevcut asgari ücretin, 2024 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 41,5 oranında artırılması durumunda, çalışanların eline geçen net maaş 24 bin 58 liraya, brüt maaş ise 28 bin 303 liraya çıkacak.
Ancak, refah payı da eklenirse bu oran daha da yükselebilir. Yüzde 50'lik bir zam yapılması durumunda ise net asgari ücret 25 bin 503, brüt ücret 30 bin 3 lira olacak. Bu artış, sadece maaşları değil, birçok ödeme kalemini de etkileyecek.
Asgari ücrette yapılacak artış, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, daha yüksek maaş alanları da etkileyecek.
İşverenler, çalışan maaşlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak. Ayrıca, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatları gibi birçok ödeme bu artıştan etkilenecek.
Asgari ücretin vergiden muaf tutulması nedeniyle, brüt ücretle çalışanlar için de vergi avantajı sağlanacak. Artan asgari ücret, vergiden muaf tutulan kazanç miktarını artırarak çalışanların net maaşlarını olumlu yönde etkileyecek.
İşsizlik maaşı, son dört aylık maaş ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Şu an en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira.
Eğer asgari ücrete yüzde 41,5 zam yapılırsa bu rakamlar 11 bin 235 ile 22 bin 470 lira arasında olacak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise en düşük işsizlik maaşı 11 bin 910, en yüksek 23 bin 820 lira olacak.
Kıdem tazminatı asgari ücrete bağlı olarak hesaplandığı için, işten ayrılma durumunda çalışanların alacakları tazminat miktarı da artacak.
Şu anda en düşük kıdem tazminatı damga vergisi kesildikten sonra 19 bin 850 lira. Yüzde 41,5'lik bir artışla bu rakam 28 bin 303 liraya, yüzde 50 artışla ise 30 bin 3 liraya yükselecek. Aynı şekilde ihbar tazminatları da bu oranlara paralel olarak artış gösterecek.
Çalışanların hastalık ya da iş kazası nedeniyle aldıkları rapor parası da asgari ücretle birlikte artacak. Şu anda günlük rapor parası yatarak tedavide 333,38 lira, ayakta tedavide 444,50 lira.
Yüzde 41,5 zamla bu ödemeler yatarak tedavide 471, ayakta tedavide 628 liraya çıkacak. Yüzde 50 zamla ise yatarak tedavide 500, ayakta tedavide 666 lira olacak.