Emekliler bankalara akın etti! Promosyon miktarı 10 bin liraya dayandı! Metrelerce kuyruk oldu...

Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseliyor.. Bir hafta önce 8 bin 500 lirayı bulan promosyon ödemeleri 10 bin liraya kadar dayandı. Bolu’da promosyon alabilmek için bankaların önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Kampanyalar Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

BANKALARIN ÖNÜNDE KUYRUK OLDU

Bolu’da bankaların promosyon ücretlerinin artmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Bankaların vatandaşları 10’arlı gruplar halinde içeriye alması sebebiyle bütün gün sırada bekleyen ancak işlem yaptıramayanlar şanslarını ikinci günde de denemeye devam etti. Sırada beklemekten yorulan bazı emekliler bankanın yakınında oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

İKİ GÜNDÜR BEKLEDİĞİ BANKADA İŞLEM YAPTIRAMADI

2 gündür promosyon alabilmek için sıraya giren Edip Özyancak (69), “Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00’de geldim. Burada 7 bin 500 lira para veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hala sıra alamadım” dedi.

SAAT 07.00’DE SIRAYA GİRDİLER

Emekli Cafer Bozan ise "Bu güzel bir şey ama sıra işi zor. İnşallah herkese sıra gelir. Biz saat 09.00’dan beri bekliyoruz ama saat 07.00’den beri bekleyenler varmış. Sırayı 10’arlı alıyorlardı. Şimdi 2’şerli alıyorlar. Daha işlem yaptıramadık" diye

EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.