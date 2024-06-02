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Emekliler dikkat! 30 Haziran'da sona eriyor! Bankalardan atak, promosyon asgari ücreti geçti, işte yeni rakamlar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 10:55
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Emekliler dikkat 30 Haziran'da sona eriyor. Milyonlarca emekli temmuzda maaşlarına yapılacak zammı beklerken bankalar da yarışı kızıştırdı. Emekli promosyonunda listeler güncellendi. İşte banka banka yeni rakamlar...

SSK, Bağkur ve memur emeklileri maaş zammında geri sayıma başlarken bankalardan da emekli promosyonu için yeni hamle geldi. Rakamlar güncellendi. Promosyonda asgari ücreti aşan banka var. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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HALKBANK

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.


10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon alacak.

ŞEKERBANK

ŞEKERBANK

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

5.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

ING BANK

ING BANK

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.


1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,   

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,  

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,  

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,  

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.


Kampanya 1 Haziran 2024 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamayacak.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

Aylık Maaş Tutarı

0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL  

Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL  

Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL  

Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

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Anahtar Kelimeler:
banka emekli emekli promosyon emekli zammı
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