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Emekliler için iki bakanlık düğmeye bastı! Faturada ve ulaşımda indirim, kira yardımı...

09.02.2024 14:30 | Son Güncelleme:
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Emekli zamlarının hesaplara yatmasının ardından yeni bir ek zammın gelip gelmeyeceği tartışılırken iki bakanlığın 'Emekliler Yılı' kapsamında yeni bir çalışma üzerinde çalıştığı belirtildi. Çalışmada faturalarda indirim ve kira yardımı gibi destekler yer alıyor.

SSK, Bağkur emeklilerine verilen ek zamla en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Seçim öncesi yeni bir ek zam iddiası sıcaklığını korurken en düşük emekli aylığı dışında bir geliri olmayan emekliler için elektrik, doğal gaz ve su faturalarında indirim ve kira yardımı yapılması gibi seçenekler üzerinde çalışıldığı iddia edildi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Bayram ikramiyelerine zammın ardından emekliler içn düğmeye basıldı. 

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önümüzdeki günlerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile konuyla ilgili protokol imzalayacağı belirtildi. Buna göre belediyelerin emeklileri, örneğin su faturaları gibi bazı hizmetlerden indirimli yararlandırabileceği ifade ediliyor.

Merkezî idarenin hizmetleri açısından ise tüm bakanlıklar ve kamu kurumları da ayrı bir hazırlık yapıyor. AK Parti kaynakları, bu hazırlıklar arasında elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim, en düşük emekli aylığı alan ve başka bir geliri olmayan emeklilere kira yardımı desteği verilmesi gibi alternatiflerin masaya yatırıldığı ifade ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesindeki sanatsal faaliyetler, kamuya bağlı sosyal tesislerde indirimli tatil imkânı ile şehirler arası ulaşımda da indirimli uygulamalara gidilebileceği belirtiliyor. Emekliler Yılı nedeniyle yapılan bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir paket hâlinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kira bayram emekli fatura ikramiye yardım
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