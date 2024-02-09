Emekliler için iki bakanlık düğmeye bastı! Faturada ve ulaşımda indirim, kira yardımı...

SSK, Bağkur emeklilerine verilen ek zamla en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Seçim öncesi yeni bir ek zam iddiası sıcaklığını korurken en düşük emekli aylığı dışında bir geliri olmayan emekliler için elektrik, doğal gaz ve su faturalarında indirim ve kira yardımı yapılması gibi seçenekler üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

