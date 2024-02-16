Emekliler seçim seyyanen zam yapılacak mı? SGK Uzmanı Özgür Erdursun tek tek anlattı, uyardı: "Mart ayına kadar..."

Emekliler seyyanen zam haberlerini takip ediyor. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 49.25 olarak açıklandı, maaşlar hesaplara yattı. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olurken emeklilerin seçim öncesi seyyanen zam beklentileri de yükseldi. Emeklilik sistemi değişmese en düşük emeklilik maaşının 20 bin TL olacağını söyleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zam için seçim öncesini işaret etti. Erdursun, "Hükümet buna kapıları kapattı mı kapatmadı mı bilmiyoruz. En son işte mart ayına kadar göreceğiz. Mart ayına kadar zaten bir artış olmazsa bir daha artış falan beklemeyin" düşüncesini dile getirdi.



