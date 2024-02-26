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  4. Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’ Hem bayram ikramiyesi hem seyyanen zam! Özgür Erdursun ve Ekrem Açıkel peş peşe açıkladı

Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’ Hem bayram ikramiyesi hem seyyanen zam! Özgür Erdursun ve Ekrem Açıkel peş peşe açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.02.2024 07:45
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Emekliye seyyanen zam milyonların gündemindeki sıcaklığını korurken uzmanlardan kulis bilgileri peşi sıra geldi! SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekliye ek zam için Mart ayını işaret etti. Seyyanen zamda rakamı açıkladı. Gazeteci Ekrem Açıkel de, “Ankara’da çok gizli tutulan kulis” diyerek emekli maaşına seyyanen zam yapılamayacaksa bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi ihtimali olduğunu dile getirdi. Şimdi ise gözler yarınki Meclis Genel Kurulu’nda…

SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Emekli Sandığı emeklisi Ocak zammı için yüzde 49,25’lik artışlarını maaşlarında gördü. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyeleri de 3000 TL oldu. Artışlara rağmen 16 milyon kişinin yetersiz bulduğu aylıklar için seçim öncesi emekliye ek zam beklentisi artarken kulis bilgileri de peş peşe geldi.

Anlık Borsa

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE EK ZAMDA TARİHİ AÇIKLADI

EMEKLİYE EK ZAMDA TARİHİ AÇIKLADI

"Seçimlere kadar tekrar yine cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli.

İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur” diyen Erdursun Emekli maaşlarına Mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia ederek şunları kaydetti: Bayram ikramiyeleri için de rakam verdi!

“Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa Mart ayına kadar düzenleme yapılır. Mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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