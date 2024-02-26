Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’ Hem bayram ikramiyesi hem seyyanen zam! Özgür Erdursun ve Ekrem Açıkel peş peşe açıkladı

“Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa Mart ayına kadar düzenleme yapılır. Mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli.