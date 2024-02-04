Emeklilerde kök maaş bilmecesi! SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti, tek tek anlattı: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Ek zamlar henüz hesaplara yatmadan en düşük emekli maaşının yükseltileceğine dair kulisler devam ediyor. Sözcü TV yayınına katılan Dilek Ete, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine getirileceğini iddia etti.



