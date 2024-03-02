'Emeklilere 10 bin lira 1 hafta yetmez' dedi! Erdoğan'a seslenerek 'maaşları 17 bin liraya çıkaracak formülü' söyledi

"EMEKLİNİN MAAŞI 17 BİN LİRAYA ÇIKARTILABİLİR"

Ekonomiye ve emeklilere değinen Erbakan, “2028’de Yeniden Refah’ın iktidar olması niye önemli? Belediye seçimlerinde dolaştığınız zaman halkın hiç belediyecilikle ilgili bir şey sorduğunu, bir şeyden şikayet ettiğini görüyor musun? Yüzde 5, belki yüzde 10. Yüzde 90’ı geçim derdinden şikayet ediyor. Bu insanların 10 bin lirayla 1 ay değil, 1 haftayı idare edebilmesi mümkün değil. Biz sadece yerel yönetimlerde milli görüş iktidarıyla bu sorunların hepsi çözemeyiz. Milli Görüş'ü, merkezi hükümetle iktidara getirmemiz lazım ki, milli görüşün ekonomi modeliyle bu sorunların üstesinden gelelim; bu milletin yüzünü güldürelim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ‘Efendim çok iyi söylüyorsunuz ama bu 16 milyon emeklinin 10 bin lira maaşını biz 17 bin lira yapsak bize 1.4 trilyon liraya mal oluyor’ dedi. Ben de şimdi diyorum ki evet, 1.4 trilyon değil mi? Peki 2024 bütçesinden faize ne kadar para ödeyeceksiniz? 1.25 trilyon lira.