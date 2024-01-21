Emeklilere ek zam ödemesi için gözler o tarihte: Yeni emekliler de yararlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından emekliler ek zammın yatırılacağı tarihe odaklandı. Geçtiğimiz günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ek zammın salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Emeklilerin bir diğer merak ettiği konu da 2024 yılında emekli olanların ek zamdan yararlanıp yararlanamayacağı... İşte ek zamla ilgili son gelişmeler...
TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranında makas açııldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları ek zam için çalışma yaptı. Kabine Toplantısı'nda görüşülen çalışmanın ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisine, ilave yüzde 5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi.
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu farkın yarattığı rahatsızlığı gördüğümüz için, yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık artış oranı 42,6'ya yükseliyor" dedi.
Ek zamla ilgili kanun teklifi perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Gelecek hafta ise Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zamdan kaynaklı maaş farkları hesaplarına yatırılacak.
Kanun teklifine göre, ek zam 2024 yılından önce bağlanmış aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak tüm malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına yansıtılacak. Buna göre, kanun yürürlüğe girmeden önce emeklilik dilekçesi verenler ile kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dahil 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapacak veya aylık bağlanacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak. Habertürk'ün haberine göre, ek zamdan SSK ve BAĞ-KUR kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar da aynen yararlanacak.