Emeklilere özel indirim! Yerel seçimler öncesi AK Parti’den yeni çalışma: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki plan…

SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Ayrıca başıboş sokak hayvanlarına ilişkin dünyadaki, Avrupa’daki örnekleri bir süredir hem bakanlıklar hem AK Parti inceliyor. Sokak hayvanları sorununa çözüm olabilecek hangi projeler var, bunları nasıl uygulanabilir? Bu detaylar AK Parti’nin seçim kampanyasında yer alabilecek başlıklar arasında yer alıyor.