Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Türkiye hem seçimi bekliyor hem de emekli maaşlarının düşüklüğünü konuşuyor. Günden güne artan söylemlerin ardından AK Parti'den gelen bir açıklama 'seyyanen zam' iddialarını artırdı. Emeklileri sevindiren sözler AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi.
Konuyla ilgili konuşan Şahin, " Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi neyse, bize ne söylüyorsa biz bunu masaya koyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu meselenin de masamızın üzerinde olduğunu, üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bunu paylaşacaktır. Bu konudaki beklentilerin farkındayız." dedi
Bu açıklamanın hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Diyorum ki iki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam verin. Emekli maaşı asgari ücret kadar yapılır. Şimdi yeni buraya gelirken bir arkadaşımdan duydum. Seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. 11 bin lira zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok. Ama o emekliler ayağa kalkar.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş ile birlikte karayoluyla Muş’tan Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Akşener ve beraberindekiler Ahlat Park AVM toplantı salonunda düzenlenen programa katıldı.
Akşener burada yaptığı konuşmasında AK Parti Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ı İYİ Parti’den aday göstererek, destek olduklarını söyledi. Akşener, “Şimdi anlayamadığım şey, bu kadar güzel hizmet eden, yani ben Sayın Erdoğan'a yakınlığını, görüşebildiğini biliyorum. Sayın Bahçeli'nin de kendisine olan sempatisini bilirim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlikte politika yaptık. Belediye başkanlığı ile başka görevlere atlaması gereken kardeşimizi Ahlat'tan ayırmaya kalkarlar. Biz buna müsaade etmeyiz” dedi.
Akşener, emekliler ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarına da değinerek, "Ama bugün burada biz seslenmede bulunmak, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi biz 2023 seçimlerine giderken bütün siyasi partiler emeklilerin maaşlarıyla ilgili konuştu.