Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Akşener burada yaptığı konuşmasında AK Parti Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ı İYİ Parti’den aday göstererek, destek olduklarını söyledi. Akşener, “Şimdi anlayamadığım şey, bu kadar güzel hizmet eden, yani ben Sayın Erdoğan'a yakınlığını, görüşebildiğini biliyorum. Sayın Bahçeli'nin de kendisine olan sempatisini bilirim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlikte politika yaptık. Belediye başkanlığı ile başka görevlere atlaması gereken kardeşimizi Ahlat'tan ayırmaya kalkarlar. Biz buna müsaade etmeyiz” dedi.