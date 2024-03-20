FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2024 19:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 Ocak ayı itibarıyla emeklilere verilen zam yüzleri güldürmedi. Hal böyle olunca hem vatandaşlar hem siyasetçiler emekli maaşlarındaki düşüklüğü dillerinden düşürmedi. Bugün gelen bir haber ise emeklileri heyecanlandırırken kulisleri de hareketlendi. Seyyanen zam iddiası sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener de 'Arkadaşımdan duydum' diyerek tartışmalara katıldı. Rakam veren Akşener 'emekliler ayağa kalkar" dedi. İşte detaylar...

Türkiye hem seçimi bekliyor hem de emekli maaşlarının düşüklüğünü konuşuyor. Günden güne artan söylemlerin ardından AK Parti'den gelen bir açıklama 'seyyanen zam' iddialarını artırdı. Emeklileri sevindiren sözler AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi.

Anlık Borsa

Konuyla ilgili konuşan Şahin, " Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi neyse, bize ne söylüyorsa biz bunu masaya koyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu meselenin de masamızın üzerinde olduğunu, üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bunu paylaşacaktır. Bu konudaki beklentilerin farkındayız." dedi

"İKİ DUDAĞINIZIN ARASINDA"

"İKİ DUDAĞINIZIN ARASINDA"

Bu açıklamanın hemen ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Diyorum ki iki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam verin. Emekli maaşı asgari ücret kadar yapılır. Şimdi yeni buraya gelirken bir arkadaşımdan duydum. Seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. 11 bin lira zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok. Ama o emekliler ayağa kalkar.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

"BİZ BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

"BİZ BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş ile birlikte karayoluyla Muş’tan Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Akşener ve beraberindekiler Ahlat Park AVM toplantı salonunda düzenlenen programa katıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmasında AK Parti Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ı İYİ Parti’den aday göstererek, destek olduklarını söyledi. Akşener, “Şimdi anlayamadığım şey, bu kadar güzel hizmet eden, yani ben Sayın Erdoğan'a yakınlığını, görüşebildiğini biliyorum. Sayın Bahçeli'nin de kendisine olan sempatisini bilirim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlikte politika yaptık. Belediye başkanlığı ile başka görevlere atlaması gereken kardeşimizi Ahlat'tan ayırmaya kalkarlar. Biz buna müsaade etmeyiz” dedi.

GÜNDEM:EMEKLİ MAAŞLARI

GÜNDEM:EMEKLİ MAAŞLARI

Akşener, emekliler ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarına da değinerek, "Ama bugün burada biz seslenmede bulunmak, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi biz 2023 seçimlerine giderken bütün siyasi partiler emeklilerin maaşlarıyla ilgili konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli maaş zammı seyyanen zam
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada infial yarattı! Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı... "Canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın"

Sosyal medyada infial yarattı! Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı... "Canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın"

Keserli vahşi cinayette kan donduran 'genital' detayı: Yanıklar gördüm

Keserli vahşi cinayette kan donduran 'genital' detayı: Yanıklar gördüm

Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi

Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi

Emekli kart uygulaması o ilde başladı! İndirimlerden yararlanacaklar

Emekli kart uygulaması o ilde başladı! İndirimlerden yararlanacaklar

Çiftçilerin yeni gözdesi: Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

Çiftçilerin yeni gözdesi: Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.