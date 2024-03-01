Emeklileri rahatlatacak dokunuş! Erdoğan'a rapor sunuldu... Tarih verip "Birinci gündem maddesi" diyerek açıkladı

"İNSANLAR ADALETSİZLİĞE KIZIYOR"

Ama yüzde 100'e yakın enflasyonun olduğu yerde siz 7 bin 500 lirayı 10 bin lirada bırakırsanız olmaz. Mesela 13 bin lira olsaydı, en azından insanlar şunu diyecekti: 'Ya memura verdi seyyanen, bize de verdi' veya 'Onlara yüzde 50 bize de yüzde 50'… Bir adalet sağlanmış olacaktı. İnsanlar bu adaletsizliğe de biraz kızıp eleştiriyorlar.