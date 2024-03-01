Emeklileri rahatlatacak dokunuş! Erdoğan'a rapor sunuldu... Tarih verip "Birinci gündem maddesi" diyerek açıkladı

En düşük olarak 10 bin TL maaş alan emekliler, bayram ikramiyesine de yüzde 50 zam alarak hesaplarında 3 bin TL bulacak. Ancak son zamlar emekliler nezdinde yetersiz bulundu. Özellikle muhalefet partilerinden emekliler için seyyanen zam çağrıları yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrılara yanıt verirken bütçe hesabı yapıp "Milletimizden sabır istiyoruz" demişti. Bunun üzerine gazetecilerden Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapacağı yönünde sinyaller geldi.
Cem Küçük Habertürk ekranlarında emekli maaşları için şu ifadeleri kullandı: "Sayın Erdoğan da dedi, ‘Bu kadar verirsek askerin, polisin, sağlık çalışanının maaşını ödeyemeyiz’ dedi. Bence Temmuz ayında yapılacak bir şey bu! Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam seçimden sonra olur şu an olmaz ya da 2025’in başında olur.
AK Parti emekliler işini götüremedi, yönetemedi. Bunun için Sayın Erdoğan da ‘adaleti sağlayamadık’ dedi. Bakın bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanı zaten bu konularda görür bunları yani. Anadolu'da dediğim gibi bakın geçen sene 7 bin 500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi. Çok yüksekti filan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi.
Ama yüzde 100'e yakın enflasyonun olduğu yerde siz 7 bin 500 lirayı 10 bin lirada bırakırsanız olmaz. Mesela 13 bin lira olsaydı, en azından insanlar şunu diyecekti: 'Ya memura verdi seyyanen, bize de verdi' veya 'Onlara yüzde 50 bize de yüzde 50'… Bir adalet sağlanmış olacaktı. İnsanlar bu adaletsizliğe de biraz kızıp eleştiriyorlar.
Ben o yüzden temmuzu beklemek gerekir diye düşünüyorum. Bence milletten Anadolu'da bir tepki gelecek buna. Ben AK Parti'nin oylarının Anadolu'da biraz düşeceğini hep söylüyorum, yani çok yüksek aldığı yerlerde bile 3-5 puan düşebilir. Bu tür şeyleri de söylemek lazım.
Mesela AK Parti'de Sayın Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim size; milletvekilleri cumaya gidiyor veya sabah namazına gidiyor. Anadolu'da bak, büyükşehirleri demiyorum. Yani Anadolu'da gittiğinde ya bu emekli maaşları falan filan böyle çok şikayet ediliyor. Yani AK Partili vekillerin şu an birinci gündeminde bu emekli maaşı var."