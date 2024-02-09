Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında! Canlı yayında "Duyum aldım" dedi, rakam verdi

Emeklilerinin ek zamlarının hesaplara yatmasının ardından şimdi de bayram ikramiyelerine yapılacak zam gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli ikramiye zamları için adım atmaya hazır olduklarını belirtmesinin ardından zam oranları için kulis bilgileri gelmeye başladı. Ekonomist Turgay Bozoğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, "Duyum aldım" diyerek emeklilerin alacağı ikramiye miktarını duyurdu.
Emekli ikramiyesinin yükseltilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyeleri artışı ile ilgili dün, “Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” açıklamasını yaptı.
Ekonomist Turgay Bozoğlu, "Bayram ikramiyelerinin artırılmasına ihtimal veriyor musunuz?" sorusuna "İhtimal veriyorum. Seçim var da 2018'de yapılmıştı biliyorsunuz emekli ikramiyesi. Bugün o günkü düzeyini korumak için 5 bin 500 lira olmalıydı" yanıtını verdi.
"Emekli ikramiyelerini sizin söylediğiniz gibi 5 bin lira yapacaklarını düşünmüyorum. 3 bin TL gibi bir rakam duydum ben. Umarım öyle yaparlar. Emekliler gerçekten yaşam savaşı veriyorlar. Burada bir şeyleri düzeltme imkanı olur."
"Duyduğum rakam 3 bin TL, umarım sizin dediğiniz gibi olur. Emekli ikramiyelerine çok uzun zamandır dokunulmadı. Seçimler geldiği zaman biraz rahatlama oluyor. 1 Nisan'dan sonra doğal gaz ve elektrik zamları da gelecek karşımıza. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan anladığım kadarıyla onların etkilerinin çok köklü olmayacağını düşünüyorlar. Asıl güvendikleri de geçen sene temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla yüzde 9.49, yüzde 9 enflasyon oranları görmüştük, bunlar hesaptan çıkacak. Baz etkisi dediğimiz şeyi yaşayacağız. Buna güveniyorlar."