Emeklilerin gözü bayram ikramiyeleri zammında! Canlı yayında "Duyum aldım" dedi, rakam verdi

"Duyduğum rakam..."

"Duyduğum rakam 3 bin TL, umarım sizin dediğiniz gibi olur. Emekli ikramiyelerine çok uzun zamandır dokunulmadı. Seçimler geldiği zaman biraz rahatlama oluyor. 1 Nisan'dan sonra doğal gaz ve elektrik zamları da gelecek karşımıza. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundan anladığım kadarıyla onların etkilerinin çok köklü olmayacağını düşünüyorlar. Asıl güvendikleri de geçen sene temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla yüzde 9.49, yüzde 9 enflasyon oranları görmüştük, bunlar hesaptan çıkacak. Baz etkisi dediğimiz şeyi yaşayacağız. Buna güveniyorlar."