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  4. Emeklilerin gündemi bayram ikramiyesi! Masanın üstünde 4 formül var: 2000 TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal

Emeklilerin gündemi bayram ikramiyesi! Masanın üstünde 4 formül var: 2000 TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
13.02.2024 08:58 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi için düğmeye basıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 11,68’lik refah payı verilerek zam oranının yüzde 49,25’e yükseltilmesinin ardından 2000 TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi de artacak. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala “Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt ararken 4 formül gündeme geldi! İşte bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar…

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı… Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. İkinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 5'er bin liradan toplam 10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül de bulunuyor.

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ZAMLI EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

9 BİN LİRALIK İKRAMİYE ÖDEMESİ

9 BİN LİRALIK İKRAMİYE ÖDEMESİ

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.

BİRİNCİ FORMÜL ZAM ARTIŞI

BİRİNCİ FORMÜL ZAM ARTIŞI

İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49.25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek. Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek.

  • Mevcut ikramiye: 2.000 TL
  • Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL
  • Artış oranı: yüzde 49.25 
  • Yeni ikramiye: 3.000 TL
  • Toplam ikramiye: 6.000 TL

İKİNCİ FORMÜL ENFLASYON ARTIŞI

İKİNCİ FORMÜL ENFLASYON ARTIŞI

Bu formül uygulandığında ise 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik yıllık enflasyon oranı kadar artış yapılabilir.

Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin 600 lira geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
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