Emeklilerin gündemi bayram ikramiyesi! Masanın üstünde 4 formül var: 2000 TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı… Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. İkinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 5'er bin liradan toplam 10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül de bulunuyor.



