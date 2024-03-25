Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama! Seyyanen zam iddialarına AK Parti son noktayı koydu: Zam söz konusu değil, böyle bir çalışma yok

Emekli maaşlarına seyyanen zam olacak mı? Son haftaların en çok tartışılan konusu emekli maaşları olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri ise beklentileri artırarak seyyanen zam iddialarını gündeme getirmişti. Hatta hafta sonu yapılan Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerde Erdoğan'ın yeni bir düzenleme duyuracağı iddia edilmişti.
Ancak maaşlarına zam bekleyen emekliler hafta sonu istediği haberi duyamadı.
Durum böyle olunca gözler yeniden AK Parti'ye çevrildi. Seyyanen zam olacak mı? Emekli maaşları artacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yanıt ararken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklileri üzecek haber geldi.
Büyük Sivas Haber TV’ye konuşan Güler emekliler için hazırlanan bir seyyanen zam dosyasının masalarında olmadığını, böyle bir çalışma yürütülmediğini duyurdu.
Güler'in emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları şu şekilde;
İnsanlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım.