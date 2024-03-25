FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama! Seyyanen zam iddialarına AK Parti son noktayı koydu: Zam söz konusu değil, böyle bir çalışma yok

Emeklilerin hayallerini yıkacak açıklama! Seyyanen zam iddialarına AK Parti son noktayı koydu: Zam söz konusu değil, böyle bir çalışma yok

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2024 11:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 49,5 oranında zam yapılmış bu oran beklentilerin altında kalmıştı. Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiaları ise son günlerde kamuoyunda kendine geniş bir yer bulmuştu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haberlerin ardından bu kez hayal kırıklığı yaratacak açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 'seyyanen zam' iddialarıyla ilgili net konuştu. İşte detaylar...

Emekli maaşlarına seyyanen zam olacak mı? Son haftaların en çok tartışılan konusu emekli maaşları olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri ise beklentileri artırarak seyyanen zam iddialarını gündeme getirmişti. Hatta hafta sonu yapılan Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerde Erdoğan'ın yeni bir düzenleme duyuracağı iddia edilmişti.

Yerel Seçim 2024

AK PARTİ DUYURDU

Ancak maaşlarına zam bekleyen emekliler hafta sonu istediği haberi duyamadı.

Durum böyle olunca gözler yeniden AK Parti'ye çevrildi. Seyyanen zam olacak mı? Emekli maaşları artacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yanıt ararken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklileri üzecek haber geldi.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

Büyük Sivas Haber TV’ye konuşan Güler emekliler için hazırlanan bir seyyanen zam dosyasının masalarında olmadığını, böyle bir çalışma yürütülmediğini duyurdu.

Güler'in emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

İnsanlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli zam seyyanen zam
En Çok Okunan Haberler
Türk asıllı vatandaşı darbeden PKK yandaşları sokaklarda böyle kovalandı

Türk asıllı vatandaşı darbeden PKK yandaşları sokaklarda böyle kovalandı

Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var

Dünyanın en ateşli taraftarlarını açıkladılar! Süper Lig'den sadece 1 takım var

Emekliler dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da yatırılacak

Emekliler dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da yatırılacak

Emekli promosyonu başvuruları başladı!

Emekli promosyonu başvuruları başladı!

Emekliye Nisan'da, asgari ücrete Temmuz'da zam mı var?

Emekliye Nisan'da, asgari ücrete Temmuz'da zam mı var?

Kendilerini vince kilitleyip direndiler! Üç partiden milletvekilleri olay yerine geldi

Kendilerini vince kilitleyip direndiler! Üç partiden milletvekilleri olay yerine geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.