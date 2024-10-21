Emeklilik dilekçesi verecekler kara kara düşünüyor... 2024 yılının avantajından faydalanmak için hangi tarihte başvuru yapılmalı?

Orta Vadeli Program'daki enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 2024 yılında emekli olanlar 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 32 oranında bir fark olacak. 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 45 oranında açıklanırsa emekli aylıkları arasındaki fark yüzde 30,3 oranında olacak.
Dilekçe tarihine göre emekli maaşında yaşanan farklılıklar için bir düzenlemenin gelmesi ise bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldığı açıklanmış ancak Maliye'nin buna çok sıcak bakmadığı da belirtilmişti.
HaberTürk'teki köşesinde yazan gazeteci Ahmet Kıvanç, kimin ne zaman dilekçe vermesi gerektiğini tek tek açıkladı.
Buna göre, SSK (4/a) ve BAĞ-KUR’luların (4/b) 2024 yılı avantajından yararlanabilmek için dilekçeyi en geç 31 Aralık 2024 tarihinde vermesi gerekiyor; 4/a statüsündeki kamu işçileri ise dilekçelerini en geç 14 Ocak 2025 tarihinde vermesi lazım.
Kıvanç, 4/c kapsamında 15 Ekim 2008 sonrasında çalışmaya başlayanların emekli aylığındaki düşüşten etkilenebileceğini ifade etti ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Örneğin daha önce SSK veya BAĞ-KUR’lu çalışması olup 15 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluğa başlayanlardan emekliliğe hak kazananlar 2024 yılı yerine 2025 yılında dilekçe verirlerse emekli aylıkları düşük olacak. Bunların düşüşten etkilenmemeleri için, maaşını ayın 15’inde alanların en geç 14 Ocak 2025 tarihinde, maaşını ayın 1’inde alanların ise 31 Aralık 2024 tarihinde dilekçe vermeleri gerekir"
Emekli sandığına bağlı olanların bu düşüşten etkilenmeyeceğini de belirten Kıvanç, emekli aylığı düşüşünden etkilenmemek için söz konusu tarihe kadar dilekçe verilmesi gerektiğini vurguladı.
"Malum kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında artırılıyor. Kamu işçilerinin emeklilik dilekçesini 1-14 Ocak tarihleri arasında vermesi, kıdem tazminatı tavanındaki artıştan yararlanmalarını da sağlıyor. Bu açıdan kamu işçilerinin emeklilik dilekçelerini vermek için 1-14 Ocak 2025 tarihlerini beklemeleri avantajlı olur"