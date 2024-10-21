Emeklilik dilekçesi verecekler kara kara düşünüyor... 2024 yılının avantajından faydalanmak için hangi tarihte başvuru yapılmalı?

Dilekçe tarihine göre emekli maaşında yaşanan farklılıklar için bir düzenlemenin gelmesi ise bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldığı açıklanmış ancak Maliye'nin buna çok sıcak bakmadığı da belirtilmişti.