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Emeklilik yaşınızı EYT olmadan düşürebilirsiniz! SGK tek tek açıkladı! Erken emeklilikte…

24.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açılıyor. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte bazı kişiler borçlanma süreleri netleştirilmişti. Peki erken emeklilik için kimler hizmet borçlanmasından yararlanabilecek? Hangi süreler borçlanılabilir? İşte erken emeklilik ile ilgili son dakika haberinin detayları…

İşçi, işveren, memur milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri ile kimlerin prim borçlanması yaparak erken emekli olabileceğine ilişkin detayları açıkladı. SGK’ya başvurmanız halinde erken emekli olmanızın önü açılıyor. İşte madde madde erken emeklilik için gereken şartlar…

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR?

  • 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar,

  • 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,

  • 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

  • İsteğe bağlı sigortalılar, ile bunların hak sahipleri,
    5510 sayılı Kanunun 41'inci maddesi hükümleri gereğince borçlanma kapsamında olan sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabileceklerdir.

Hangi süreler borçlanılabilir?

1- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendine tabi sigortalıların doğumdan sonra geçen süreleri borçlanılabilecektir. Bu kapsamda üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanılabilecektir.
2- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK’ya başvurmaları halinde borçlanılabilecektir.
3- Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreler, 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda, 26/6/2019 tarihinden sonra ise yedek astsubay okulunda öğrenci olarak geçen süreler borçlanılabilecektir.
4- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tabi oldukları personel mevzuatı hükümlerine göre kullandıkları ücretsiz izin süreleri borçlanılabilecektir.
5- Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri talepleri halinde borçlanılabilecektir.
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik sgk
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