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  4. Emeklilikte ‘oda’ya takılan çiftçiye müjde: Genelge iletildi

Emeklilikte ‘oda’ya takılan çiftçiye müjde: Genelge iletildi

24.03.2024 14:50
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Yenişehir Ziraat Odası’nın hatası yüzünden gününde emekli olamayan çiftçinin sorunu çözüldü. Emeklilikte prim gün sayısıyla ilgili esas alınacak kayıt da belli oldu. Genelge Bursa'ya iletildi.

Yenişehir Ziraat Odası’nın hatası yüzünden gününde emekli olamayan çiftçinin sorunu çözüldü. Emeklilikte prim gün sayısıyla ilgili esas alınacak kayıt da belli oldu. Genelge Bursa'ya iletildi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, üye defterlerine yıllık noter onayı aldırmayan, yine üye kayıtlarını yönetim kurulu kararıyla yaptırmayan Yenişehir Ziraat Odası yönetiminin ciddi kusuru olduğunu iddia ederek emekli olamayan 5 bini aşkın çiftçinin sorununun tamamen çözüldüğünü duyurdu.

Konuyu ilk kez geçen yıl nisan ayında MHP Grubu olarak TBMM gündemine taşıdıklarını, bu yılın ocak ayında ise Ankara’da SGK Başkanı Dr. Raci Kaya ile bir toplantı yaptıklarını, ardından Bursa Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu, Ayhan Salman ve Ahmet Kılıç’ı ziyaret ettiklerini anlatan MHP İlçe Başkanı Arif Eren, “Nihayetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’dan çözüm yöntemiyle ilgili gelecek cevabı beklemeye başladık” dedi.

DEVLET KAYDI ESAS ALINACAK

DEVLET KAYDI ESAS ALINACAK

Çözüme giden yolda, SGK’nın ilk olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden gününde emekli olamayan binlerce çiftçinin kayıtlarının talep ettiğini bildiren MHP İlçe Başkanı Arif Eren, “Birlik’ten gönderilen evraklar değerlendirildi ve sorunun idari bir kararla çözümü kararlaştırıldı. Bugün itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çıkarmış olduğu genelge ile bu mağduriyet sona erdi." dedi.

Eren şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre kurum öncelikle Ziraat Odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığını denetlemeleri vasıtasıyla tespit ettikten sonra daha önce prim borcunu düzenli ödemediği için sigortası durdurulan ve bundan sonrası için geçerli ziraat odası kaydı olmadığından günlerini alamayan çiftçilerimizin sigortalılıkları yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması yeterli olacaktır”

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri de Yenişehir Ziraat Odası yönetiminin vakti zamanında yasa ile belirlenen şekle uygun olarak kayıtları düzenlememesi nedeniyle pek çok çiftçinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. İleri, “Sırf Ziraat Odasının işini doğru yapmaması nedeniyle emeklilik hakkı kaybetme noktasına gelen çiftçilerimiz oldu” dedi.

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Çiftçi sgk emekli emeklilik prim gün sayısı oda
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