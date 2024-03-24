Emeklilikte ‘oda’ya takılan çiftçiye müjde: Genelge iletildi

Konuyu ilk kez geçen yıl nisan ayında MHP Grubu olarak TBMM gündemine taşıdıklarını, bu yılın ocak ayında ise Ankara’da SGK Başkanı Dr. Raci Kaya ile bir toplantı yaptıklarını, ardından Bursa Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu, Ayhan Salman ve Ahmet Kılıç’ı ziyaret ettiklerini anlatan MHP İlçe Başkanı Arif Eren, “Nihayetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan’dan çözüm yöntemiyle ilgili gelecek cevabı beklemeye başladık” dedi.