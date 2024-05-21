Emeklinin temmuz için geri sayımı başladı! Seyyanen zam ihtimali de ortaya çıktı: SGK Uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: 'En az...'

"DEVLETİN O KADAR SEYYANEN ZAM VERMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"O da 12 bin liranın üzerinde kuruşu kurşuna hesaplamışlar. 'Bizim alacağımız var' diyorlar. Şunu söyleyelim, gerçekçi olmak lazım maalesef. Şimdi bu enflasyonla mücadele kapsamında. Senin de söylediğin üzere 12.000 TL bir de yüzde 25'lik zam gelecek. Onu da çarptığın zaman çok 6 aylık enflasyon farkı yüzde 23 yüzde olacak. Tüm bunların birleştirdiğinde 18 bin lirayı bulacak. Yani devletin o kadar seyyanen vermesi mümkün değil."