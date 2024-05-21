Emeklinin temmuz için geri sayımı başladı! Seyyanen zam ihtimali de ortaya çıktı: SGK Uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: 'En az...'

SGK, Bağkur ve memur emeklilerinin gözü temmuz ayında yapılacak zamdayken maaş hesapları da yapılmaya devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 25-26 olarak bekleniyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş refah payının ve seyyanen zam ihtimallerine dikkat çekti. Seyyanen zam için 3-4 bin TL'lik rakamı gündemi getirdi.
"Emekliler de haklı olarak 'Bizim alacağımız var' diyorlar. Dolayısıyla hesaplama yapmışlar. Temmuzdan Aralık 2023'e kadar her ay, 8 bin 077 TL, ocaktan itibaren yüzde 49'u da eklemişler."
"O da 12 bin liranın üzerinde kuruşu kurşuna hesaplamışlar. 'Bizim alacağımız var' diyorlar. Şunu söyleyelim, gerçekçi olmak lazım maalesef. Şimdi bu enflasyonla mücadele kapsamında. Senin de söylediğin üzere 12.000 TL bir de yüzde 25'lik zam gelecek. Onu da çarptığın zaman çok 6 aylık enflasyon farkı yüzde 23 yüzde olacak. Tüm bunların birleştirdiğinde 18 bin lirayı bulacak. Yani devletin o kadar seyyanen vermesi mümkün değil."
"Şunu altını çizmekten fayda var. Bu emekli zammıyla ilgili yeni senaryolar var. Şimdi Merkez Bankası en son tekrar enflasyon rakamının güncelledi. Mayısta yüzde 3'ten yüzde 3.04'e çıkardı."
"Yani demek ki yüzde 25'lik zam temmuz ayında cepte. Refah payı hariç refah payıyla ilgili de bir gelişme var. Çünkü zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı demişti ya "Temmuz ayında belli olur." diye. Dolayısıyla Temmuz ayında bir refah payı verilmesi ihtimali de doğdu."
"Bak kök maaşla ilgili medyada yanlış yönlendirme yapılıyor. Şöyle diyorlar: En düşük emekli maaşı ne kadar? 10 bin lira. Yüzde 25 uyguladık 12 bin 500 TL. Sosyal sigortalar yasasında maaşların nasıl arttıracağı belli."