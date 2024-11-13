EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ SUYA DÜŞTÜ | Özgür Erdursun 'etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli 12 bin 500 TL maaş alacak!

Emeklinin zam beklentisi suya mı düştü? 2025 emekli maaşları kaç TL oldu? Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 2025 emekli maaş zammıyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken, TÜİK son olarak Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 4 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte 2025 emekli maaş zam hesapları yeniden yapılmaya başlarken; 3,5 milyon emeklinin alacağı maaş da netleşmeye başladı. Enflasyon farkı hesaplarıyla birlikte emeklilerin yarısının yeni yılda zam alamayabileceği iddia edildi.
Emekli ve memur maaş zamlarını yakından ilgilendiren verileri TÜİK paylaştı. 3 Kasım'da Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK'e göre enflasyon yıllık bazda yüzde 4,58 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı.
TCMB; bir önceki rapordaki yüzde 38'lik yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44, 2025 için yüzde 14 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 seviyesine çıkardı.
Merkez Bankası'nın beklediği gibi yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa; 2025'te SSK ve Bağ-kur aylık yüzde 15,4 artacak.
Memur ve memur emekli maaşları ise 2025 yılında yüzde 11,2 artacak.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 emeklim maaş zamlarıyla ilgili karamsar bir tablo çizdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdursun; yaklaşık 3,5 milyon emeklinin yeni yılda maaş zammı alamayabileceğini savundu.