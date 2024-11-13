EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ SUYA DÜŞTÜ | Özgür Erdursun 'etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli 12 bin 500 TL maaş alacak!

Emeklinin zam beklentisi suya mı düştü? 2025 emekli maaşları kaç TL oldu? Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 2025 emekli maaş zammıyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken, TÜİK son olarak Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 4 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte 2025 emekli maaş zam hesapları yeniden yapılmaya başlarken; 3,5 milyon emeklinin alacağı maaş da netleşmeye başladı. Enflasyon farkı hesaplarıyla birlikte emeklilerin yarısının yeni yılda zam alamayabileceği iddia edildi.