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EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ SUYA DÜŞTÜ | Özgür Erdursun 'etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli 12 bin 500 TL maaş alacak!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.11.2024 10:51
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Emekli maaş zammıyla ilgili son dakika haberleri yakından takip edilirken, '3,5 milyon emekli zam alamayabilir' iddiası gündem oldu. Ocak ayında yapılacak enflasyon farkı zammının emekli aylıklarına etkisin olmaycağını söyleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin yarısının 2025 maaşını açıkladı. Peki, 2025 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaş zammı kaç TL olacak? İşte, yeni yıldaki en düşük emekli maaşının kaç olacağıyla ilgili detaylar...

Emeklinin zam beklentisi suya mı düştü? 2025 emekli maaşları kaç TL oldu? Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 2025 emekli maaş zammıyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ederken, TÜİK son olarak Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 4 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte 2025 emekli maaş zam hesapları yeniden yapılmaya başlarken; 3,5 milyon emeklinin alacağı maaş da netleşmeye başladı. Enflasyon farkı hesaplarıyla birlikte emeklilerin yarısının yeni yılda zam alamayabileceği iddia edildi.

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Emekli ve memur maaş zamlarını yakından ilgilendiren verileri TÜİK paylaştı. 3 Kasım'da Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK'e göre enflasyon yıllık bazda yüzde 4,58 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,88 olarak açıklandı.

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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 emeklim maaş zamlarıyla ilgili karamsar bir tablo çizdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdursun; yaklaşık 3,5 milyon emeklinin yeni yılda maaş zammı alamayabileceğini savundu.

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