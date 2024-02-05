Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde! 2 bin liraydı, yüzde 150 artış…

SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Emekli Sandığı emeklisi 2024 Ocak ayı için yüzde 49,25 zam aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin beklentilerini karşılamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘emekli yılı’ ilan etmesiyle bu kez beklenti hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda verilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi.

1000 TL ile başlayan, 1100 liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 2000 liraya yükseltilmişti. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla çalışan çalışmayan tüm emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmişti. Böylece geçene sene 9 bin TL ikramiye ödemesi yapılmış oldu. Peki 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İki formül gündemde! İşte detaylar…



