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Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde! 2 bin liraydı, yüzde 150 artış…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
05.02.2024 09:04 | Son Güncelleme:
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Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılı için merak ediliyordu. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaşı zammı sonrası bu kez ikramiye ödemeleri için zam beklentisi oluştu. Şu an 2’şer bin TL olmak üzere hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda toplamda 4 bin TL ödenen emekli bayram ikramiyesi için 2 formül gündeme geldi. İki formül gündeme geldi! İlk formül’de yüzde 50, ikinci formülde ise oran yüzde 150! Peki emekli ikramiyelerine bir artış yapılacak mı? İşte SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın o açıklamaları…

SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Emekli Sandığı emeklisi 2024 Ocak ayı için yüzde 49,25 zam aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin beklentilerini karşılamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘emekli yılı’ ilan etmesiyle bu kez beklenti hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda verilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi.

1000 TL ile başlayan, 1100 liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 2000 liraya yükseltilmişti. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla çalışan çalışmayan tüm emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmişti. Böylece geçene sene 9 bin TL ikramiye ödemesi yapılmış oldu. Peki 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İki formül gündemde! İşte detaylar…

Keşfet

BİRİNCİ FORMÜL

BİRİNCİ FORMÜL

Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin merak edilenleri şöyle anlattı: “Yeni dönemde bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile alakalı 2 alternatif konuşulmaktadır. Birincisi bu rakama yüzde 50 zam yapılması oda bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Ayırt edilmeksizin tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Emekli ikramiyelerinde yüzde 50 artış olma durumunu buna istinaden söyleyebiliriz.

İKİNCİ FORMÜL

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden 5 bin TL verilmişti. Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi yüzde 150 artış ile 5 bin Türk Lirası olabilir.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE GÖZLER ANKARA’DA

BAYRAM İKRAMİYESİNDE GÖZLER ANKARA’DA

Elbette yasal süreç gerekli, emeklilerimizin maaş artışları TÜFE oranında yılda iki defa yapılmaktadır. Fakat ikramiye, refah payı, ek ödeme, seyyanen bir artırım yapılması için mutlaka kanun ile belirlenmesi gereklidir. Burada böyle bir uygulama gelirse yasa teklifi ile Meclis’e sevk edilip sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Genel Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanının imzalaması ile Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 tarihine denk geldiği için, ikramiye ödemeleri de 1 hafta öncesinde yapıldığını varsayarsak önümüzdeki Mart ayında yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

EYT olarak bir ayrım yapmadan ikramiyeler tüm emeklilerimizi kapsayan bir durum. İkramiyeler 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir durum. Burada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, dul yetim aylığı alanlar dosya bazında hissesi oranında, SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de kapsadığını belirtmek isterim.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi
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