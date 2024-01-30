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  4. Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek? Geri sayım şimdiden başladı... Fatih Portakal'ın 'düzeltme' çıkışı dikkkat çekti

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek? Geri sayım şimdiden başladı... Fatih Portakal'ın 'düzeltme' çıkışı dikkkat çekti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
30.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Emekli zammı yüzde 49,25 oranında açıklanırken, en düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Ancak Bağ-Kur SSK emekli maaşı farkı henüz hesaplara geçmedi ancak milyonları heyecanlandıracak kulis bilgisi geldi. Buna göre 10 Mart sonrasında emeklilere 4 bin liralık seyyanen zam yapılabileceği iddia edildi. Gazeteci Fatih Portakal, “Mart ayında belki zam yapılabilir” derken, Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını söyledi.

SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaşları ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu. Karar Meclis’ten geçerek Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasından geçecek düzenleme sonrasında kararın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ardından 1 hafta içinde ise Bağ-kur SSK emekli maaşı zam farkı hesaplara aktarılacak.

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı


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EMEKLİYE EK ZAMDA 10 MART ÖNE ÇIKTI

EMEKLİYE EK ZAMDA 10 MART ÖNE ÇIKTI

Ancak emeklilerin ek zamları hesaplarına yatmadan yeni bir zam iddiası ortaya atıldı. Kulislerde seçime kısa bir süre kala özellikle 10 Mart sonrasında emekli maaşına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor.

Rakamın ise 4 bin lira seviyesinde olabileceği ifade ediliyor. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında.

FATİH PORTAKAL: MART AYINDA BELKİ ZAM YAPILABİLİR

FATİH PORTAKAL: MART AYINDA BELKİ ZAM YAPILABİLİR

Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Mart ayında belki zam yapılabilir. Bir kez daha yineleyeyim. Ama tabi o zaman asgari ücret ne olacak, memur maaşı, memur emekli maaşı ne olacak? Belki bir düzeltme olur. Anketlerle ilgili bir olay bu” dedi.

ÜÇ ADIMLI ÇALIŞMA İ

ÜÇ ADIMLI ÇALIŞMA İ

stanbul Üniversitesi Öğr. Gör. Prof. Dr. Sefer Şener ise erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirtti.

“Bundan sonraki süreçte emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yani 17 bin liraya yükseltilmesi ya da en az 14-15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Sefer Şener şunları dile getirdi:

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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